Jamal Musiala erlebt eine Saison zum Vergessen. Einmal mehr wird der Superstar des FC Bayern von seinem Körper ausgebremst - nun gibt es ein Update, das für das Atlético-Spiel nichts Gutes verheißt.

Jamal Musiala kann auch fast sechs Wochen nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder mit der Mannschaft des FC Bayern trainieren. Wie der Rekordmeister bekanntgab, absolvierte der 23-Jährige am Montag eine individuelle Einheit. Für das Atlético-Spiel am Dienstag (21 Uhr) dürfte er damit keine Option sein.

Musiala hatte sich am 24. September bei der deutschen Nationalmannschaft verletzt, seitdem ist es um den Superstar ruhig geworden. Bayerns Interimstrainer Aaron Danks, der Chefcoach Vincent Kompany aktuell vertritt, wurde in den vergangenen Tagen immer mal wieder nach Musiala gefragt. Die Antwort lautete stets: Das nächste Spiel kommt noch zu früh.

Jamal Musiala fehlt weiterhin Jamal Musiala fehlt weiterhin © IMAGO/Philippe Ruiz

Musiala erlebt bei Bayern die nächste Seuchensaison

Wann Musiala wieder eingreifen kann, ist derzeit nicht bekannt.

Der hochbegabte Dribbelkünstler erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. Seine Vorbereitung wurde durch einen kleinen Eingriff am zuvor schwer verletzten Sprunggelenk gestört, dann wurden seine neurologischen Probleme öffentlich – und sorgten für eine weitere Zwangspause.

Auf dem Platz zeigte er in seinen dosierten Einsatzzeiten immer wieder positive Ansätze, tatsächlich kommt er in 213 Minuten schon auf zwei Tore und einen Assist. Doch seit Wochen ist er kein Faktor mehr – was gerade nach dem Ausfall von Luis Díaz und Ismael Saibari besonders schwer wiegt. Michael Olise hat sich derweil wohl nicht schwerer verletzt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach