FC Bayern trennt sich von Scouting-Chef Schmadtke

Die Münchner nehmen auf einer wichtigen Position eine Änderung vor.

Fußball-Rekordmeister FC Bayern stellt sich in der Scoutingabteilung für die Zukunft neu auf. Wie die Münchner mitteilten, werde mit Nils Schmadtke der bisherige Head of Scouting den Verein vorzeitig zum 31. Januar 2027 verlassen. Darauf habe man sich „nach vertrauensvollen Gesprächen einvernehmlich“ geeinigt. Schmadtke war seit Oktober 2024 als Abteilungsleiter im Bereich Scouting für die Lizenzmannschaft sowie für den Bayern-Campus verantwortlich.

Zuvor hatte der 37-Jährige bereits beim VfL Wolfsburg sowie Borussia Mönchengladbach gearbeitet, er galt als enger Vertrauter von Bayerns Sportvorstand Max Eberl. Schmadtke sei „in den vergangenen zwei Jahren im Bereich Scouting und in der Planung des Lizenzkaders eine sehr große Unterstützung“ gewesen und habe die Abteilung „mit vielen neuen Ideen gestaltet“, sagte Eberl. Über eine mögliche Nachfolgeregelung machte der Double-Sieger zunächst keine Angaben.