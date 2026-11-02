Michael Olise trainiert wieder mit der Mannschaft des FC Bayern, Jamal Musiala derweil ist von einer Rückkehr noch ein Stück entfernt.

Jamal Musiala trainiert auch fast sechs Wochen nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder mit dem Team. Wie der FC Bayern bekanntgab, absolvierte der 23-Jährige am Montag eine individuelle Einheit. Für das Spiel gegen Atlético Madrid in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) dürfte er damit keine Option sein.

Musiala hatte sich am 24. September bei der deutschen Nationalmannschaft verletzt, seitdem ist es um den Superstar ruhig geworden. Bayerns Interimstrainer Aaron Danks, der Chefcoach Vincent Kompany aktuell vertritt, verriet zuletzt lediglich, dass die Spiele gegen Magdeburg und Dortmund noch „zu früh“ für ihn gekommen seien.

Jamal Musiala und Michael Olise im Training Jamal Musiala und Michael Olise im Training © IMAGO/Sven Simon

Wann Musiala wieder eingreifen kann, ist derzeit nicht bekannt.

Olise mit Verband am Bein – Díaz trainiert individuell

Michael Olise konnte derweil nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 2:2 gegen Borussia Dortmund am Training des Teams teilnehmen. Er trug dabei einen Verband unterhalb des rechten Knies.

Luis Diáz trainierte wie Musiala nur individuell. Er soll in einigen Wochen zurückkehren.

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