Ismael Saibari zieht sich im Klassiker gegen den BVB einen Syndesmosebandriss im rechten Sprunggelenk zu. Nach der Operation meldet sich der Bayern-Star aus dem Krankenhaus.

Ismael Saibari hat die Operation nach seinem Syndesmosebandriss im rechten Sprunggelenk hinter sich. Der Star des FC Bayern verletzte sich am Samstagabend während des Klassikers gegen Borussia Dortmund in einem Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel.

Einen Tag später fand direkt die OP statt, um schnellstmöglich den Reha-Prozess einleiten zu können. Nach SPORT1-Informationen fällt Saibari drei Monate lang aus und wird frühestens nach der Winterpause zurückkehren, wahrscheinlich sogar eher im Februar.

Bayern-Star Ismael Saibari meldet sich nach der Operation aus dem Krankenhaus Bayern-Star Ismael Saibari meldet sich nach der Operation aus dem Krankenhaus © Screenshot: Instagram/ismaelsaibari

Saibari postet: „Zeit, an die Arbeit zu gehen“

Am Sonntagabend postete Saibari einen Instagram-Beitrag aus dem Krankenbett und schrieb dazu: „Die Operation ist gut verlaufen! Zeit, an die Arbeit zu gehen, bis bald wieder auf dem Spielfeld.“

Saibari verletzte sich in der 26. Minute, als er nach einer Großchance im Duell mit Kobel um den Abpraller kämpfte und dabei mit dem rechten Knöchel umknickte. Anschließend musste er gestützt in die Kabine gebracht werden und verließ das Stadion später auf Krücken.