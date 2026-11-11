FC Bayern: Neue Position für Kane? „Würde ich gerne ausprobieren“

Harry Kane ist beim FC Bayern im Sturm Torgarant. Der englische Nationalspieler würde sich allerdings gerne auch auf einer anderen Position ausprobieren.

Bayerns Stürmer-Superstar Harry Kane kann sich im Laufe seiner Karriere einen Positionswechsel vorstellen. „Das würde ich gerne einmal ausprobieren. Schon in der Jugend bei Tottenham habe ich im Mittelfeld gespielt“, sagte der Stürmer in der Sport Bild über einen Wechsel auf die Spielmacher-Position.

Vornehmlich ist er zwar für seine Abschlussfähigkeiten bekannt, in dieser Saison agiert er aber auffällig oft als Vorbereiter. Mit wettbewerbsübergreifend zehn Assists hat der Ballon-d‘Or-Sieger in dieser Saison bereits mehr Vorlagen als in der Vorsaison (sieben) gesammelt.

Harry Kane steht beim FC Bayern bis 2029 unter Vertrag Harry Kane steht beim FC Bayern bis 2029 unter Vertrag © IMAGO/HMB-Media

FC Bayern: Was die Kane-Position mit Mourinho zu tun hat

Einen großen Anteil an seiner Entwicklung im Passspiel habe sein ehemaliger Trainer José Mourinho. Während seiner Zeit bei Tottenham habe ihn Mauricio Pochettino zunächst nur als klassische Nummer neun gesehen, unter dem Portugiesen habe sich das geändert. „Als Mourinho kam, hat er mein Spiel wahrscheinlich auf ein neues Level gehoben, weil er mir sehr viele Freiheiten gegeben hat“, blickte Kane zurück.

„Ich wusste, dass das Passspiel eine meiner großen Stärken ist und dass ich, wenn ich mich tiefer fallen lasse, den Ball auch unter Druck gut verarbeiten kann. In dieser Saison habe ich in der Premier League sowohl den Playmaker Award (ligaweit meiste Vorlagen) als auch den Golden Boot (ligaweit meiste Tore) gewonnen“, erinnerte sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

„Freiheit“ unter Kompany lässt Kane aufblühen

Im System von Trainer Vincent Kompany kommen seine Stärken gut zur Geltung. „Seit ich bei Bayern bin, haben wir mit Vinny und unserer Spielweise sehr viele Freiheiten“, erklärte der 33-Jährige.

Kane fügte an: „In den vergangenen Jahren hat mir das zusammen mit meinem immer besseren Verständnis für das Spiel sehr enorm geholfen, mich weiterzuentwickeln.“