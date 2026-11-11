FC Bayern: Nächster wichtiger Mitarbeiter weg

Der FC Bayern regelt die Aufgaben am Campus neu. Nach Scouting-Chef Nils Schmadtke geht der nächste wichtige Mitarbeiter.

Der Umbau im Nachwuchs beim FC Bayern schreitet weiter voran. Nachdem zuletzt bereits vermeldet wurde, dass sich der Rekordmeister von seinem Head of Scouting Nils Schmadtke trennt, teilte der FCB nun mit, dass mit Florian Zahn auch der Teamleiter Scouting & Kaderplanung Nachwuchsfußball geht.

Man habe sich „nach guten Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit verständigt“, schrieben die Bayern am Mittwoch in einem Statement. Zahn arbeitete seit 2019 am Campus. Damals kam er vom FC Chelsea nach München.

Der #FCBayern und Florian #Zahn, Teamleiter Scouting & Kaderplanung Nachwuchsfußball, beenden ihre Zusammenarbeit. Darauf haben sich beide Parteien nach guten Gesprächen einvernehmlich verständigt.



👉 https://t.co/9tXCPeS7Xh pic.twitter.com/L0mMub7bS0 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) November 11, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Das sagen der FC Bayern und Zahn zur Trennung

„Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind“. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagte der für den Campus zuständige Sportdirektor Christoph Freund.

Der scheidende Teamleiter bedankte sich bei seinem „Herzensverein“ FC Bayern für die Chance, „die Verpflichtung und Entwicklung nationaler und internationaler Talente aktiv mitzugestalten.“ Nach sieben Jahren im Klub „fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen.“

Aus des Eberl-Vertrauten Schmadtke sorgt für Aufsehen

Scouting-Chef Schmadtke wird den Klub zum 31. Januar 2027 verlassen. SPORT1 hatte bereits im August über das bevorstehende Aus des 37-Jährigen berichtet, der eigentlich noch bis Sommer Vertrag hatte.

Beim FC Bayern verabschiedet sich der nächste wichtige Mann am Campus Beim FC Bayern verabschiedet sich der nächste wichtige Mann am Campus © IMAGO/MIS

Sportvorstand Max Eberl und Schmadtke kennen sich seit der gemeinsamen Zeit bei Borussia Mönchengladbach, wo Schmadtke ein Jahr nach Eberls Abschied als Sportdirektor übernommen hatte.

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Wie SPORT1 weiß, gab es schon im Frühjahr intern Kritik an der Arbeit und der Abteilung des Chefscouts. Dabei stand ein pikanter Vorwurf im Raum: Nach SPORT1-Informationen machten bestimmte Entscheider im Klub die Scouting-Abteilung dafür verantwortlich, dass immer wieder Personalplanungen des Klubs an die Öffentlichkeit gelangen.

Wie die Aufgaben am Campus neu verteilt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

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