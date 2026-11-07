FC Bayern: Lennart Karl setzt nächstes Zeichen

Lennart Karl stellt seine aufsteigende Form am Samstag erneut unter Beweis. Nach dem Auswärtssieg in Mainz bangt der FC Bayern allerdings um Manuel Neuer.

Der FC Bayern gewinnt gegen Mainz – muss aber um Manuel Neuer bangen. Beim 2:1-Auswärtssieg der Münchner musste der 40 Jahre alte Torhüter kurz vor der Halbzeit (45.) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wieder klagte Neuer über Probleme am rechten Fuß, deretwegen er zuletzt vier Spiele verpasst hatte.

Die Tore für den Rekordmeister besorgten Joshua Kimmich per Distanzschuss (14.) und Lennart Karl (57.) aus etwa sechs Metern Entfernung nach Vorlage von Harry Kane.

Lennart Karl feiert sein Tor zum 2:0 gegen Mainz Lennart Karl feiert sein Tor zum 2:0 gegen Mainz © IMAGO/ActionPictures

FC Bayern: Karl trumpft nach Gespräch mit Eberl auf

Der 18-Jährige hatte bereits zuvor mehrfach seine Klasse aufblitzen lassen und unter anderem eine Großchance von Kane vorbereitet, die der Engländer allerdings vergab (36.). Der Mainzer Anschlusstreffer durch Phillip Tietz (90.+3) kam zu spät.

Vor der Partie hatte Sportvorstand Max Eberl von einem Vier-Augen-Gespräch mit Karl berichtet, nachdem dieser mit seinem Jubel beim Sieg bei Atlético Madrid (2:0) für Diskussionen gesorgt hatte. Auf eine entsprechende Geste verzichtete Karl nach seinem Tor gegen Mainz.

FC Bayern: Mainz-Tor nach fünf Minuten aberkannt

Für Ärger bei den Gastgebern sorgte die Aberkennung des vermeintlichen Ausgleichs zum 1:1. Nach einem Standard hatte Jae-Sung Lee ins verwaiste Bayern-Tor geköpft, stand dabei aber hauchzart im Abseits. Zuvor war Neuer am Ball vorbeigehechtet, weil Jonathan Tah diesen noch verlängert hatte.

Nach einer knapp fünfminütigen Behandlungspause für Neuer mit gleichzeitigem VAR-Check war der Treffer schließlich aberkannt worden – und Neuer musste in der Folge ausgewechselt werden.