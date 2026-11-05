Harry Kane bleibt dem FC Bayern bis 2029 erhalten. Die Vertragsverlängerung ist sportlich enorm wichtig. Doch ihre Bedeutung geht weit darüber hinaus. Der SPORT1-Kommentar.

Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Arjen Robben, Franck Ribéry, Thomas Müller und noch viele andere mehr: Die Geschichte des FC Bayern ist reich an großen Namen. Manche gewannen mehr Titel, andere prägten eine ganze Epoche.

Doch mit Blick auf die Anforderungen des modernen Fußballgeschäfts lässt sich eine durchaus gewagte These vertreten: Einen wertvolleren internationalen Botschafter als Harry Kane hatten die Münchner noch nie!

Ein Kommentar von Stefan Kumberger zu Harry Kane Ein Kommentar von Stefan Kumberger zu Harry Kane © SPORT1-Grafik/ IMAGO / MIS

Natürlich wäre es unsinnig, die Strahlkraft eines Beckenbauer in den 1970er-Jahren mit der eines heutigen Superstars zu vergleichen. Die Welt war eine andere, der Fußball ebenfalls. Doch der FC Bayern will längst nicht mehr nur Deutschlands größter Verein sein. Er möchte seine internationale Bedeutung ausbauen, neue Märkte erschließen und weltweit Menschen für sich begeistern. Und für dieses Vorhaben ist Kane geradezu die Idealbesetzung.

Kane als Botschafter für Bayern perfekt geeignet

Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft verfügt er über eine Bekanntheit, die weit über die Bundesliga und Europa hinausreicht. Seine Herkunft und seine Sprache verschaffen ihm einen unmittelbaren Zugang zu einem riesigen, englischsprachigen Publikum – gerade auch in Nordamerika und Asien.

Wo andere Stars vor allem durch ihre sportlichen Leistungen für Aufmerksamkeit sorgen, kann Kane seine Botschaften selbst vermitteln. Ohne Übersetzer, ohne Umwege. Und vor allem: ohne großes Getöse.

DEINE MEINUNG

Denn der 33-Jährige verkörpert etwas, das im zunehmend schrillen Fußballgeschäft beinahe selten geworden ist: einen Gentleman, der mit sportlicher Exzellenz, Bodenständigkeit und einem bemerkenswert unaufgeregten Auftreten überzeugt. Ein Torjäger von Weltrang, Kapitän seines Landes und inzwischen auch Gewinner des Ballon d’Or. Viel mehr geht kaum.

Neuer Kane-Vertrag als strategische Gewinn

Wie wertvoll diese Kombination ist, zeigte sich erst kürzlich: Rund um Kanes Gewinn des goldenen Balls verzeichnete der FC Bayern nach eigenen Angaben mehr als 630 Millionen Videoaufrufe und gewann 2,1 Millionen neue Follower auf seinen Social-Media-Kanälen. Zahlen, die natürlich auch das Ergebnis einer aufwendigen Medienkampagne sind. Die aber eindrucksvoll verdeutlichen, welche internationale Zugkraft dieser Mann besitzt.

Und genau deshalb ist seine Vertragsverlängerung weit mehr als die Absicherung sportlichen Erfolgs. Sie ist ein strategischer Gewinn für den gesamten Verein. Bayern bindet nicht nur einen Weltstar, sondern auch ein Gesicht, mit dem sich der Klub weltweit hervorragend präsentieren lässt. Und das sich selbst ausdrücklich zu München bekennt.

Dass Kane dabei weiterhin höchste sportliche Ambitionen verfolgt, macht die Sache besonders wertvoll. Die Krönung seiner Münchner Jahre fehlt schließlich noch: der Gewinn der Champions League. Eine solche Perspektive dürfte übrigens auch Michael Olise aufmerksam verfolgen.

Lässt sich auch Olise von Bayern überzeugen?

Denn wenn sich der beste Fußballer der Welt trotz seiner zahlreichen Möglichkeiten weiter an den FC Bayern bindet, ist das auch für andere Stars ein bemerkenswertes Signal.

Es unterstreicht, dass München ein Ort ist, an dem die größten individuellen und gemeinsamen Ziele erreichbar sind. Eine Garantie für eine spätere Vertragsverlängerung von Olise ist das selbstverständlich nicht. Ein überzeugendes Argument dafür aber sehr wohl.

Harry Kane hat sich mit seiner Unterschrift erneut für den FC Bayern entschieden. Und damit auch die Entscheidung anderer Weltstars für den Rekordmeister ein Stück leichter gemacht.

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