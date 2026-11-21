Überraschend fehlt Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Das steckt dahinter.

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstag (JETZT im LIVETICKER) stand nach den Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise schon unter keinem guten Stern und barg durch den Wirbel um Jamal Musiala im Vorfeld eine gewisse Brisanz.

Eine Institution fehlte dann auch noch: Uli Hoeneß war nicht im Münchner BMW Park. Den Bayern-Patron plagt eine Grippe.

Uli Hoeneß fehlte wegen einer Grippe auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern Uli Hoeneß fehlte wegen einer Grippe auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern © IMAGO/Sven Simon

FC Bayern: Uli Hoeneß verpasst Jahreshauptversammlung wegen Grippe

„Er ist heute leider krank zuhause“, bestätigte Präsident Herbert Hainer gleich zu Beginn der Veranstaltung kurz nach 11 Uhr. Wegen seiner Erkältung war der 74-Jährige schon am Freitag beim 1:1 nicht in der Allianz Arena gewesen.

Hoeneß hatte zuletzt mit seinen Aussagen zu Jamal Musiala für Aufsehen gesorgt. Der Ehrenpräsident äußerte im „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Rundfunks zur Situation des 23-Jährigen, der lange an einem Muskelfaserriss laborierte und erst am Freitag sein Comeback gab. Zudem war der Nationalspieler in der Vorbereitung infolge einer neurologischen Dysfunktion zweimal zusammengebrochen.

„Da sind wir in einem Dilemma. Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist“, erklärte Hoeneß am Sonntag und warf dann eine brisante Frage auf: „Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …“

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Musiala-Vertrag? Hoeneß lässt aufhorchen

Damit stellte der 74-Jährige öffentlich infrage, ob Musiala nach seiner Erkrankung noch einmal sein früheres Topniveau erreichen kann.

„Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen. Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht.“ Die Erkrankung sei in Musialas Vertrag nicht geregelt.

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