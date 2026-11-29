Spätestens nach dem Spiel gegen den HSV und dem Ausfall von Konrad Laimer ist für SPORT1-Experte Mario Basler der Fall klar: Der FC Bayern braucht Wintertransfers. Felix Magath sieht es im Doppelpass anders.

Spätestens nach dem neuen Verletzungsschock um Konrad Laimer ist für SPORT1-Experte Mario Basler der Fall klar: Der FC Bayern braucht Wintertransfers!

„Wir haben es gegen den HSV ganz klar gesehen: Der FC Bayern muss in der Winterpause ganz dringend etwas machen“, sagte Basler am Sonntag im SPORT1 Doppelpass: „Es reicht einfach nicht offensiv mit den jungen Spielern, auch nicht gegen den HSV. Dieser Anzug reicht nicht. Auch am Dienstag schon gegen Hertha BSC werden Probleme kommen. Die Berliner haben eine große Chance. Laimer fällt jetzt auch noch weg. Offensiv wird der FC Bayern froh sein, wenn die Winterpause kommt – und die müssen dringend etwas machen.“

Mario Basler hält Wintertransfers beim FC Bayern für alternativlos Mario Basler hält Wintertransfers beim FC Bayern für alternativlos © IMAGO/Panama Pictures

Skeptischer äußerte sich an gleicher Stelle Bayerns früherer Meistertrainer Felix Magath.

„Es ist ein schwieriges Thema, weil nicht ganz klar ist, wann wer zurückkommt“, sagte Magath im Dopa: „Und auf der anderen Seite: Solche Not-Käufe hat man für länger. Es ist ja nicht so, dass man die dann wieder abgeben kann, wenn man sie nicht mehr braucht. Die begleiten einen ja und haben dann Einfluss auf das Verhalten in der ganzen Mannschaft.“

Wenn man zum Bespiel Harry Kane ersetzen wollen würde, „bräuchte man jemanden, der ähnliche Fähigkeiten hat“, gab Magath zu bedenken: „Man kann natürlich (Tim) Kleindienst aus Gladbach holen, aber das ist ein ganz anderer Spieler. Da müsste die Offensive anders zusammengestellt werden. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass ein Not-Transfer dem FC Bayern besonders viel helfen würde. Dass alle drei vorne gleichzeitig ausfallen, ist eben sehr ungewöhnlich. Das sollte man sich lieber mal Gedanken machen, warum das überhaupt zustande kommt.

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FC Bayern: Laimer-Verletzung vergrößert die Not

Kurz zuvor hatte der ohnehin schwer gebeutelte Rekordmeister bekanntgegeben, dass er länger auf seine „Allzweckwaffe“ Konrad Laimer verzichten muss. Der 29 Jahre alte Österreicher zog sich beim 0:0 der Münchner im Bundesligaspiel beim Hamburger SV eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zu und muss operiert werden. Laimer falle damit „bis auf Weiteres aus“, teilten die Bayern am Sonntag mit.

Damit muss Trainer Vincent Kompany nun schon wegen Verletzungen auf acht Leistungsträger verzichten. Derzeit stehen neben Laimer bereits Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies nicht zur Verfügung. Gnabry und Davies haben immerhin das Training schon wieder aufgenommen. Dazu kommt noch in der Liga der Ausfall von Joshua Kimmich, der in Hamburg wegen einer Tätlichkeit die rote Karte sah.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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