Eberl nennt den Fall Musiala "eine menschliche Tragödie". Zur Kritik von Joshua Kimmich möchte er sich nicht äußern.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat im Fall Jamal Musiala alle Verantwortlichen mit alarmierenden Worten dazu aufgerufen, an einem Strang zu ziehen. „Wir wollen Ruhe für den Jungen haben. Das ist eine menschliche Tragödie, die sich da abspielt“, sagte Eberl am Samstag bei Sky vor dem Bundesligaspiel beim Hamburger SV. Am Freitag hatte der FC Bayern einen neuerlichen Muskelfaserriss bei Musiala bekannt gegeben, der unter neurologischen Absencen leidet.

„Was Jamal in den letzten 17 Monaten durchgemacht hat, das können wir alle gar nicht nachvollziehen“, fügte Eberl bei DAZN hinzu. „Das ist unmenschlich, was der arme Kerl zu ertragen hat. Das macht auch kein Geld der Welt wett.“ Komme Musiala durch dieses tiefe Tal, „dann kann er eine herausragende Persönlichkeit werden, ein Vorbild“.

Musiala (23) bekomme „den Raum, abzuschalten, wegzugehen und stärker zurückzukommen“, betonte Eberl. Die neuerliche Verletzung sei „ein Rückschlag, aber wir alle werden ihn tragen. Wir haben alle das gleiche Interesse, alle sehen den Menschen Jamal Musiala im Vordergrund.“ Es sei nun „genug gesprochen worden. Bayern war immer stark darin, in solchen Momenten noch mehr zusammenzuwachsen. Wir wollen diese schwierige Situation alle gemeinsam lösen.“

Mehrere Spitzenfunktionäre des FC Bayern, namentlich Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen, hatten angesichts von Musialas neurologischer Erkrankung die Leistungsfähigkeit des Nationalspielers infrage gestellt. Vizekapitän Joshua Kimmich hatte dies hart als „No-Go“ und „nicht bayern-like“ kritisiert. Zu Kimmichs Aussagen wollte Eberl sich nicht mehr äußern.