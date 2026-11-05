„Die ganze Gemeinde ist da“: Elversberg mit 8000 Fans zum BVB

Im Saarland herrscht derzeit große Euphorie. Nun soll auch Borussia Dortmund geärgert werden.

Vincent Wagner konnte kaum fassen, wie viele Fans die „kleine“ SV Elversberg ins „große“ Dortmund begleiten. „Hurra, die ganze Gemeinde ist da. Das ist der neue Slogan, der gesungen wird“, sagte der Trainer der Saarländer mit breitem Grinsen. Über 8000 Anhänger begleiten den Klub aus der 13.000-Seelen-Kommune am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum BVB – damit pulverisiert Elversberg seinen eigenen Vereinsrekord für Auswärtsspiele.

„Da sind wir ein bisschen stolz drauf“, betonte Wagner: „Die Fanbase wächst, das ist schon eine absolute Hausnummer für unsere Verhältnisse.“ Den Grund dafür sieht er in der Spielweise des Aufsteigers, diese wolle man auch beim Tabellenzweiten beibehalten. „Die Elv steht Selfmade für etwas“, führte der 40-Jährige aus: „Wir versuchen immer, den bestmöglichen Fußball in unserem Sinne zu spielen. Das heißt mutig, attraktiv, offensiv und dabei auch defensiv stabil.“

In Dortmund sei „die Hürde maximal hoch. Wir haben keine Chance, und die werden wir wie immer versuchen zu nutzen“, führte Wagner aus. Vor über 80.000 Zuschauern anzutreten, werde definitiv „etwas Besonderes. Es ist das Coole, dass die Jungs und ich uns die letzten Wochen schon etwas steigern durften. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Größte, was die Bundesliga so zu bieten hat.“ Dabei dürfe man nach dem 4:1-Heimsieg gegen Mainz nicht übermütig werden.

„Natürlich sind wir gerade alle mal wieder euphorisch“, sagte der Trainer, der vor der Partie keinen Kontakt zu seinem früheren Chef und dem heutigen BVB-Sportdirektor Ole Book hatte: „Aber um das einzuordnen: Wir haben in Leipzig das beste Auswärtsspiel gemacht, seit ich hier bin, und haben 0:4 verloren. Das kann diesmal ähnlich werden, dass wir ein neues bestes Auswärtsspiel machen und das Spiel wieder verlieren. Selbst wenn wir alles richtig machen, wird es sehr, sehr schwer.“