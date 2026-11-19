Der Trainer von RB Leipzig verfolgt die Entwicklung seines Schützlings mit Freude. Doch der 22-Jährige hat laut seinem Coach noch Arbeit vor sich.

Trainer Martin Demichelis vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat den DFB-Shootingstar Brajan Gruda nach dessen erfolgreichem Nationalmannschaftsdebüt gelobt, aber auch zur Vorsicht ermahnt.

Die Entwicklung des 22-Jährigen sei in den letzten Wochen „deutlich“ gewesen, erklärte der Argentinier vor der Partie bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER): „Ich freue mich für ihn, und ich freue mich für RB Leipzig, weil es auch ein Ziel des Vereins ist, Spieler zu entwickeln.“

Demichelis beobachtet die Entwicklung von Gruda Demichelis beobachtet die Entwicklung von Gruda © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Demichelis: Gruda müsse „auf dem Boden bleiben“

Gruda habe in der Nations League in Serbien (3:1) und in Berlin gegen die Niederlande (5:0) bei seinen ersten Auftritten im DFB-Trikot „zwei super Spiele“ inklusive „sehr schönen Toren“ und zwei Vorlagen gemacht, erklärte Demichelis. „Aber mit allem Respekt“, ergänzte der 45-Jährige, Gruda habe auch noch Arbeit vor sich und müsse „mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben“.

Es sei „immer schön“, für die Nationalmannschaft zu spielen, „aber zurückzukommen und sofort Leistung für den Verein zu bringen, ist wichtig und schwierig“, erklärte Demichelis. Am Wochenende müsse Gruda im Duell mit Union „wieder zeigen, wie gut er ist“.

Im Stadion An der Alten Försterei erwartet Demichelis beim Tabellen-16. einen „sehr schwierigen Gegner“ und eine „brutale Stimmung“, erklärte der Coach: „Ich war noch nie da, aber ich habe schon viel gehört.“

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