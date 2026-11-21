Felix Nmecha wird beim BVB zum Matchwinner und verzichtet anschließend auf seinen zuletzt viel diskutierten Kronenjubel. Er wehrt sich gegen kritische Stimmen.

Seinen zuletzt kontrovers diskutierten Kronen-Jubel zeigte Felix Nmecha nach seinem 1:0-Siegtreffer für den BVB bei Borussia Mönchengladbach nicht – ein Thema war die Debatte darüber trotzdem.

„Für mich war es eine Sache. Es hat einfach nicht gestimmt, was die Leute gesagt haben. Dieser Jubel war einfach für meinen Glauben, dass ich die Krone auf den Boden lege für Jesus, dem ich die Ehre gebe“, sagte Nmecha nach dem Spiel bei Sky.

Felix Nmecha schoss den BVB in Gladbach zum Sieg Felix Nmecha schoss den BVB in Gladbach zum Sieg © IMAGO/Kirchner-Media

Nmecha: „Bedeutet nicht, dass ich nie wieder den Jubel mache“

Auf einen generellen Verzicht auf den umstrittenen Jubel wollte sich Nmecha nicht festlegen. „Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder den Jubel mache“, erklärte Nmecha. Es sei „ein großes Thema“ gewesen, für ihn persönlich aber nicht so sehr, ergänzte der 26-Jährige: „Aber ich bin jetzt einfach glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben.“

Nmecha feierte seinen Siegtreffer zunächst mit einem Knee-Rutscher in Richtung Eckfahne, ehe er mit seinen Teamkollegen abklatschte. Nach dem Schlusspfiff sank er auf seine Knie und streckte die Arme gen Himmel.

Vor der Länderspielpause hatte Nmecha beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg einen Doppelpack geschnürt. Beim Torjubel ging er in die Knie und legte eine imaginäre Krone vor sich auf den Rasen – ein Bezug auf die Kampagne „The King’s Return“, die von den „Ballers in God“ betrieben wird. Symbolisch wird dabei Jesus Christus alles zu Füßen gelegt.

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BVB betrachtet Nmecha-Debatte als abgehakt

Das Netzwerk fällt ARD-Recherchen zufolge allerdings mit Nähe zu Organisationen auf, die extrem konservative bis radikale Positionen vertreten. Die BVB-Fanabteilung hatte nach dem Spiel gegen Elversberg deshalb scharfe Kritik geübt.

Die Verantwortlichen des Klubs hatten zuletzt ein „vertrauensvolles, internes Gespräch“ mit Nmecha zu dem Thema geführt, wie Sport-Geschäftsführer Lars Ricken vergangene Woche bei Sky sagte. Trainer Niko Kovac bezeichnete den Wirbel um den Mittelfeld-Star im Vorfeld der Gladbach-Partie ebenfalls als „abgehakt“.

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