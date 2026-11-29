Der BVB verspielt gegen Bayer Leverkusen eine Führung und verliert erstmals in dieser Bundesliga-Saison. Zudem sorgen sich die Schwarz-Gelben um Konstantinos Karetsas.

Borussia Dortmund hat die Steilvorlage von Bayern München nicht ausgenutzt und sich einen heftigen Patzer geleistet. Der BVB kassierte beim 1:2 (1:0) gegen Bayer Leverkusen seine erste Saisonniederlage und liegt lediglich einen Punkt vor dem Rekordmeister aus München, der am Samstag nur ein 0:0 beim Hamburger SV geholt hatte.

Felix Nmecha (8.) narrte bei seinem Führungstreffer die gesamte Leverkusener Defensive und blieb vor Mark Flekken ganz cool. Defensiv ließ das Team von Trainer Niko Kovac diesmal aber ungewöhnlich viel zu. Patrik Schick (69.) und Ezequiel Fernández (80.) drehten das Spiel mit ihren Toren und sorgten dafür, dass Leverkusen als Tabellenfünfter nur noch zwei Punkte Rückstand auf den BVB hat. Zuvor hatte Dortmunds Torhüter Gregor Kobel mehrfach stark pariert.

Der BVB verspielte eine Führung Der BVB verspielte eine Führung © IMAGO/RHR-Foto

Zudem sorgt sich der BVB um Konstantinos Karetsas: Der Offensivspieler musste bereits in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Facundo Medina ausgewechselt werden. Der Grieche, der in dieser Saison bereits wegen einer Bänderverletzung und Kreislaufproblemen ausgefallen war, humpelte in der 39. Minute mit Schmerzen im rechten Knie vom Platz.

BVB geht früh in Führung

Zu diesem Zeitpunkt führt der BVB bereits – und das war eher glücklich. Zwar sorgte Nmecha mit seinem Solo für das frühe 1:0, doch Leverkusen antwortete mit mehreren guten Angriffen. Das Team von Trainer Carles Martinez, das noch am Donnerstag in Kroatien im Europapokal gespielt hatte, wirkte frisch und mutig.

Schick vergab eine erste Chance auf den Ausgleich, Kobel wehrte den Schuss des Tschechen stark ab (23.). Der Schweizer war dann auch gegen Ibrahim Maza (25.) und Afonso Moreira (31.) zur Stelle.

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Kurz darauf musste auch Kobel behandelt werden. Der Torhüter war mit dem Sprunggelenk umgeknickt, konnte im Gegensatz zu Karetsas aber weitermachen.

Schlotterbeck-Tor zählt nicht

Kurz vor der Pause jubelte der BVB über das vermeintliche 2:0. Doch der Kopfballtreffer von Nico Schlotterbeck (45.+2) zählte nicht, weil Serhou Guirassy im Abseits stand und Torhüter Flekken irritiert hatte.

Nach der Pause mühte sich der BVB um mehr Kontrolle, wirkte aber weiter nicht souverän. So kombinierte sich Leverkusen immer wieder in die Nähe des Dortmunder Strafraums, spielte die Situationen dann aber zu ungenau oder zu kompliziert aus. Dortmund ließ die Gäste gewähren – und lauerte auf Konter, um den zweiten Treffer nachzulegen.

Dafür beorderte Kovac den schnellen Maximilian Beier neben Silva in die Spitze und stellte sein System um. Aber zunächst war Dortmund vornehmlich defensiv gefordert – und fing sich dann bei einem Standard das 1:1. Nach einer Ecke von Aleix Garcia traf Schick per Kopf, dann schlug auch Fernández zu.

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