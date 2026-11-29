Nach der Pleite gegen Bayer Leverkusen hadert BVB-Trainer Niko Kovac mit dem Auftritt des Unparteiischen und findet deutliche Worte. Vor allem zwei Szenen regen den Kroaten auf.

BVB-Coach Niko Kovac hat nach der ersten Ligapleite der Saison gegen Bayer 04 Leverkusen (1:2) klare Worte gewählt und die Leistung von Schiedsrichter Daniel Schlager heftig kritisiert.

Besonders der aberkannte Treffer von Nico Schlotterbeck kurz vor der Pause brachte Kovac auf die Palme. „Schauen Sie sich mal den Mark Flekken (Leverkusen-Torwart; Anm. d. Red.) an. Der sieht die ganze Zeit den Ballflug, er sieht die ganze Zeit den Ball. Da kann mir keiner erzählen, dass das ein Abseits ist. Das akzeptiere ich nicht. Das ist eine Fehlentscheidung“, schimpfte der Kroate bei DAZN.

Niko Kovac beschwerte sich nach der Niederlage gegen Leverkusen über die Schiedsrichter Niko Kovac beschwerte sich nach der Niederlage gegen Leverkusen über die Schiedsrichter © IMAGO/Maximilian Koch

Kovac: „Was muss passieren, dass es Elfmeter gibt?“

Schlotterbecks Kopfball kurz vor der Pause war ins lange Eck gesegelt – doch weil Serhou Guirassy im Abseits stand und nach Ansicht des Referees aktiv eingriff, zählte das Tor nicht. Es wäre das zwischenzeitliche 2:0 für den BVB gewesen. Doch Kovac hatte noch mehr zu bemängeln.

„Dann reden wir über das Foul an Kosta (Karetsas; Anm. d. Red.), der verletzt rausgeht, was auch ein Tritt war, und über zwei Elfmeter-Situationen in der zweiten Halbzeit: einmal das Halten an Schlotti und das klare Foul an Maximilian Beier. Der Schiedsrichter sagt, das ist ihm zu wenig im Strafraum. Was muss passieren, dass es Elfmeter gibt? Das war ein Fußfeger! Im Judoka ist das ein Fußfeger“, polterte Kovac.

BVB verliert und bangt um Karetsas

Der Grieche Karetsas hatte das Feld nach einem Zweikampf mit Facundo Medina noch im ersten Durchgang verlassen müssen. Beier war von Edmond Tapsoba am rechten Fuß getroffen worden, als er in den Strafraum eindrang. Der Nationalspieler ging zu Boden, Dortmund forderte einen Strafstoß. Doch Schlagers Pfeife blieb stumm.

„Dieses Foul pfeift er an der Mittellinie auf jeden Fall. Und jetzt will er mir erzählen, dass das im Strafraum nicht gepfiffen wird?“, fragte Kovac rhetorisch und machte unmissverständlich klar, wie unzufrieden er mit Schlagers Leistung war. „Über den Schiedsrichter muss ich nicht viel sagen, er hat selbst mit seinen Entscheidungen heute einiges erzählt.“

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