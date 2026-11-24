Die Bundesliga plant offenbar im Zuge der Ausschreibung für die TV-Rechte ab der Saison 2029/30 die Einführung einer neuen Highlight-Partie.

Bislang war das Prestigeduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in der Regel an einem Samstag um 18.30 Uhr als Topspiel eines Spieltags angesetzt. Doch womöglich müssen sich die Fans in Zukunft an eine andere Anstoßzeit gewöhnen.

Denn die Bundesliga plant offenbar im Zuge der Ausschreibung für die TV-Rechte für die kommende Periode ab der Saison 2029/30 bis 2032/33 die Einführung eines „Top-Top-Spiels“ am Samstagabend um 20.30 Uhr. Das berichtet die Sport Bild. Demnach soll das Ligapräsidium um Boss Hans-Joachim Watzke die Idee bereits formal abgesegnet haben.

Joshua Kimmich (r.) im Duell mit Felix Nmecha Joshua Kimmich (r.) im Duell mit Felix Nmecha © IMAGO/ActionPictures

Fünfmal pro Saison Bundesliga zur Primetime im TV?

Allerdings soll nicht an jedem Spieltag in der Bundesliga um 20.30 Uhr der Ball rollen, sondern nur insgesamt fünfmal pro Saison. Dabei soll nicht etwa ein Spiel vom Samstagnachmittag auf den Abend verlegt werden, sondern vielmehr eine Partie, die eigentlich sonntags um 19.30 Uhr hätte stattfinden sollen.

Die bei Fans nicht gerade beliebte Anstoßzeit am Sonntagabend wurde zur Entlastung der Europapokal-Teilnehmer eingeführt. Die Anstoßzeit wird nicht komplett wegfallen, aber die Anzahl dieser Spiele soll von bislang 15 auf elf pro Spielzeit reduziert werden.

Zudem soll die Partie, die am Karfreitag aufgrund des Feiertags nicht ausgetragen werden kann, ebenfalls samstags um 20.30 Uhr stattfinden.

Das passiert mit dem Zweitliga-Topspiel

Bislang ist der Termin bereits durch das Topspiel der 2. Bundesliga belegt. Um Überschneidungen zu vermeiden, soll an den betroffenen Spieltagen das Zweitliga-Topspiel auf den Freitag um 18.30 Uhr vorgezogen werden.

Das Konzept für die Ausschreibung der Bundesliga-Rechte muss erst noch vom Kartellamt genehmigt werden. Die Auktion für die TV-Übertragung und die Highlight-Pakete der Bundesliga und 2. Bundesliga soll dann im Frühjahr 2028 beginnen.

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