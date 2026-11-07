Bundesliga heute: Paderborn – Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Paderborn 07 empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 empfängt heute Nachmittag Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Anstoß in der Home Deluxe Arena ist um 15.30 Uhr.

Bundesliga heute: Paderborn – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der SCP ist seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen und holte in dieser Serie einen Sieg und zwei Unentschieden. Vier Partien in Folge ohne Niederlage gelangen Paderborn im Oberhaus bislang nur zum Start der Saison 2014/15.

Frankfurt wartet auswärts auf ein Tor

Die vergangenen beiden Bundesliga-Auswärtsspiele verlor die Eintracht ohne eigenen Treffer: Auf das 0:6 in Leipzig folgte ein 0:1 in Dortmund.

Erfolgreichster Torschütze der Hessen ist Younes Ebnoutalib, der nach acht Einsätzen sechs Treffer auf dem Konto hat und von Jürgen Klopp jüngst auch wieder in den DFB-Kader berufen wurde.

Paderborn gewann alle Heimduelle mit Frankfurt

Im Profifußball entschied Paderborn bisher alle drei Heimspiele gegen Frankfurt für sich. Das jüngste Bundesliga-Duell in Paderborn endete 2:1 für den SCP.

Wird SC Paderborn 07 gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SC Paderborn 07 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.