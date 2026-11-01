Bundesliga heute: Frankfurt – HSV live im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Frankfurt empfängt den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Schnelles Wiedersehen zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV. Nur fünf Tage nach dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal treffen beiden Teams zum Abschluss des 8. Spieltags in der Bundesliga aufeinander.

Gelingt dem HSV nach der 1:3-Niederlage unter der Woche im Volksparkstadion und dem damit verbundenen Aus im Pokal nun im Deutsche Bank Park in Frankfurt die Revanche?

Frankfurt – HSV live im TV, Stream, Liveticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Frankfurt findet Krösche-Nachfolger

Einen Tag vor der Partie klärte Eintracht Frankfurt eine wichtige Personalie: Joti Chatzialexiou wird Markus Krösche als Sportvorstand der SGE beerben. Der gebürtige Hesse kehrt vom 1. FC Nürnberg zu seinem Heimatklub zurück und wird am 1. Februar 2027 seine Arbeit aufnehmen.

„Joti Chatzialexiou ist ein ausgewiesener Fachmann, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze“, sagte Frankfurts Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann: „Er verfügt über ein hervorragendes Netzwerk, große Erfahrung in der Entwicklung sportlicher Strukturen und ein klares Verständnis für die Anforderungen des modernen Profifußballs.“

Schreibt SGE-Youngster Ilicevic Geschichte?

Im Spiel am Sonntag könnte es zu einem geschichtsträchtigen Debüt kommen. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag könnte Frankfurts Mittelfeldtalent Niko Ilicevic erstmals in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Damit würde der Neffe des früheren HSV-Profis Ivo Ilicevic den Bundesligarekord als jüngster Spieler der Geschichte einstellen: Mit einem Einsatz würde er mit Youssoufa Moukoko gleichziehen, der am 21. November 2020 im Alter von 16 Jahren und einem Tag für Borussia Dortmund debütiert hatte.

Die personell arg gebeutelten Hamburger können in der Defensive zumindest wieder auf Jordan Torunarigha zurückgreifen. Der Innenverteidiger verpasste zuletzt vier Pflichtspiele, steht in Frankfurt aber wieder zur Verfügung. Ein Fragezeichen stand bis zuletzt noch hinter Sebastiaan Bornauw, der beim Pokalspiel am Dienstag angeschlagen ausgewechselt werden musste.

DEINE MEINUNG

Wird Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.

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