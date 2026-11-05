FC Bayern dreimal in Folge mit Heimspielen am Freitagabend

Schalke und Dortmund treffen an Nikolaus aufeinander, Bayern gegen Bremen wird im Free-TV gezeigt.

Das Revierderby steigt an Nikolaus: Die Bundesliga hat die letzten Partien für dieses Jahr sowie die ersten Spiele in 2027 zeitgenau angesetzt. Zum Kracher zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund kommt es im Rahmen des 12. Spieltags am 6. Dezember (Sonntag, 15.30 Uhr).

Die Fans von Bayern München und Werder Bremen dürfen sich auf ein traditionsreiches Duell an einem Freitagabend freuen: Den 14. Spieltag – der letzte vor der Winterpause – eröffnen die beiden Teams am 18. Dezember (20.30 Uhr). Der Nord-Süd-Schlager in München ist auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, neben Sky wird die Partie auch von Sat.1 übertragen.

Der FC Bayern trifft am Freitagabend auf Weder Bremen Der FC Bayern trifft am Freitagabend auf Weder Bremen © IMAGO/Philippe Ruiz

Grundsätzlich müssen sich die Fans des deutschen Rekordmeisters bis zum Jahresende in der Bundesliga darauf einstellen, dass alle Heimspiel am Freitagabend stattfinden. Zuvor standen bereits die Begegnungen zu Hause gegen den 1. FC Köln (20. November) und Aufsteiger SC Paderborn (4. Dezember) als Freitagsspiele fest. Hinzu kamen nun die Partien gegen Werder.

Aber auch das erste Bundesliga-Heimspiel im Jahr 2027 findet abends statt, denn die höchste deutsche Spielklasse startet mit einer englischen Woche, in welcher die Bayern am Mittwoch (13. Januar) Bayer Leverkusen empfängt.

Jahresauftakt 2027 im Free-TV

Auch zum Auftakt im neuen Jahr wird es eine Partie im Free-TV geben, das Auftaktspiel zum 15. Spieltag am 8. Januar 2027 zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05 wird außer bei Sky ebenfalls bei Sat.1 gezeigt. Ein weiteres Highlightspiel steht zum Ende der Hinrunde an: Im Rahmen des 17. Spieltags empfängt Eintracht Frankfurt am 16. Januar die Bayern zum Samstagabendspiel (18.30 Uhr).

Auch in der 2. Bundesliga wurden die anstehenden Spiele zeitgenau festgesetzt: Die derzeit beiden besten Teams, Tabellenführer Hertha BSC und der Verfolger 1. FC Nürnberg, treffen zum Ende der Hinrunde am Samstag, den 16. Januar (20.30 Uhr) aufeinander. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga sollen spätestens zwischen dem 21. und dem 23. Dezember festgelegt werden.