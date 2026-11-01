FC Bayern verkündet Diagnosen bei Gnabry und Saibari

Der FC Bayern gibt offiziell bekannt, welche Verletzungen sich Serge Gnabry und Ismael Saibari zugezogen haben. Zu Michael Olise gibt es dagegen kein Update.

Der FC Bayern hat Neuigkeiten zu den Verletzungen von Serge Gnabry und Ismael Saibari vermeldet. Gnabry erlitt im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) „eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel“. Das teilte der Klub am Sonntag mit.

Saibari wurde sogar bereits erfolgreich operiert. Der marokkanische Nationalspieler zog sich bei einem Zweikampf mit BVB-Torhüter Gregor Kobel einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu.

Auf die jeweilige Ausfallzeit ging der deutsche Rekordmeister nicht näher ein. Beide Spieler würden „vorerst fehlen“. Nach SPORT1-Informationen fällt Saibari aber drei Monate lang aus und wird frühestens nach der Winterpause zurückkehren, wahrscheinlich sogar eher erst im Februar.

FC Bayern: Noch kein Update zu Michael Olise

Bayern-Superstar Michael Olise musste kurz vor Spielende ebenfalls verletzungsbedingt den Platz verlassen, zu ihm gaben die Münchner jedoch bisher kein Update. Sportvorstand Max Eberl sagte am Samstag lediglich, dass „wir die Hoffnung haben, dass es nicht so schlimm ist“.

Ob Olise rechtzeitig bis zum Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) wieder fit ist, ist aktuell unklar.

Effenberg über Saibari-Verletzung: „Sehr unangenehm“

Bei Gnabry und Saibari hatte Eberl bereits nach Abpfiff Schlimmes befürchtet: „Wir haben zwei Verletzte mit Ismael und Serge, die wohl länger ausfallen – ohne eine genaue Diagnose zu haben. Es sieht nicht so gut aus.“

SPORT1-Experte Effenberg äußerte sich im Doppelpass zur Verletzung Saibaris: „Ich hatte mir selbst auch mal das Syndesmoseband gerissen. Das ist sehr unangenehm. Jeder Körper reagiert natürlich anders. Manche können früher wieder in die Reha. Aber sechs bis acht Wochen dauert es schon auf jeden Fall, bis du wieder richtig was machen kannst.“

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