16 Jahre und ein Tag: Ilicevic stellt Bundesligarekord ein

Niko Ilicevic von Eintracht Frankfurt zieht durch seinen Einsatz gegen den HSV mit Youssoufa Moukoko gleich.

Am Samstag feierte er seinen 16. Geburtstag, einen Tag später schrieb er Geschichte in der Fußball-Bundesliga: Mit seiner Einwechslung bei der Partie von Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV in der dritten Minute der Nachspielzeit hat SGE-Juwel Niko Ilicevic den Rekord als jüngster Spieler, der je in der höchsten deutschen Spielklasse eingesetzt wurde, eingestellt.

Ilicevic zog mit Youssoufa Moukoko gleich, der am 21. November 2020 im Alter von 16 Jahren und einem Tag für Borussia Dortmund debütiert hatte. Genauso alt war nun Ilicevic.

„Atemberaubend“: Die Eintracht feiert ihr Juwel

„Wir haben uns das alle gewünscht, dass ich ihn bringe. Was er in den Minuten gezeigt hat, in denen er auf dem Platz stand, war atemberaubend. Wir müssen auf den Jungen aufpassen, denn er ist richtig gut. Er hat gezeigt, welches Talent er hat. Wir alle haben sehr viel Spaß mit ihm“, lobte Eintracht-Trainer Adi Hütter nach dem Spiel bei Dazn.

Mitspieler Can Uzun meinte zudem: „Geisteskrank. Wir sehen es jeden Tag im Training. Er ist noch ein kleiner Junge, das kann ich als 20-Jähriger sagen. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber da wird noch viel kommen.“ In die gleich Kerbe schlug auch Younes Ebnoutalib: „Es ist krass, dass er mit 16 schon so reif ist und auch die Power hat.“

Ilicevic bereits U-Nationalspieler

Eintracht-Coach Adi Hütter hatte den Einsatz des Jungprofis bereits im Vorfeld in Aussicht gestellt. Er werde voraussichtlich im Kader stehen, hatte Hütter gesagt und angefügt: „Wenn es die Situation hergibt, dass ich ihn einwechseln kann, werde ich es tun.“ Jedoch sei es auch seine „Pflicht, sehr behutsam und geduldig mit so einem jungen Menschen umzugehen“, betonte der Österreicher.

Ilicevic, geboren am 31. Oktober 2010, ist seit 2019 in der Jugend von Eintracht Frankfurt aktiv. Auch in der deutschen U16- und U17-Nationalmannschaft wurde Ilicevic bereits eingesetzt. „Allein, mit 16 dem Kader anzugehören, finde ich außergewöhnlich“, hatte Hütter mit Blick auf ein mögliches Debüt bei den Eintracht-Profis gesagt, „er hat in den letzten Monaten eine tolle Entwicklung gemacht.“