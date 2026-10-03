Vor dem Derby gegen Gladbach muss der 1. FC Köln zwei bittere Ausfälle verkraften. Neuzugang Thijs Dallinga erwischt es besonders schwer.

Hiobsbotschaft für den 1. FC Köln! Wie die Domstädter am Samstagabend bekanntgegeben haben, hat sich Stürmer-Neuzugang Thijs Dallinga eine Verletzung am Kreuzband zugezogen. Offensiv-Kollege Ragnar Ache erlitt eine Muskelverletzung und fällt ebenfalls aus.

Beide Stürmer hatten sich am Nachmittag im Testspiel gegen Viktoria Köln (2:2) verletz, beide mussten vorzeitig ausgewechselt werden. Dallinga und Ache wurden zu weiteren Untersuchungen in die Mediapark-Klinik gebracht, wo die Verletzungen festgestellt wurden.

Thijs Dallinga musste verletzt ausgewechselt werden Thijs Dallinga musste verletzt ausgewechselt werden © IMAGO/Revierfoto

Doppelter Stürmer-Ausfall beim 1. FC Köln

Während Dallinga, der vor der Saison aus Bologna nach Köln kam und gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim einen Doppelpack geschnürt hat, nach einem Zweikampf in der 27. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld musste, klagte Ache über Probleme am Oberschenkel.

Der 1. FC Köln war durch Sebastian Sebulonsen in Führung gegangen (12.). Lokalrivale Viktoria Köln drehte durch Lucas Wolf (33.) und Niklas Castelle (36.) die Partie, ehe Marius Bülter zum 2:2 (75.) traf. Dabei blieb es.

Am kommenden Wochenende empfängt der 1. FC Köln im Rheinderby den Rivalen aus Mönchengladbach. Anstoß in der Domstadt ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

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