Ein aberkanntes Tor von Luis Díaz gegen Augsburg sorgt für Diskussionen. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich vertritt eine klare Meinung und hält den VAR-Eingriff für falsch.

Glück für den FC Augsburg? Nach Ansicht von Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich hätte der Treffer des FC Bayern zum zwischenzeitlichen 1:1 im Bundesliga-Spiel bei den Fuggerstädtern (2:2) Bestand haben müssen.

Das Tor von Luis Díaz in der 51. Minute war nach VAR-Eingriff aberkannt worden, weil Josip Stanisic bei einem Freistoß von Joshua Kimmich zuvor im Abseits gestanden hatte.

Luis Díaz war mit der Entscheidung, den Treffer zurückzunehmen, nicht einverstanden Luis Díaz war mit der Entscheidung, den Treffer zurückzunehmen, nicht einverstanden © IMAGO/DeFodi Images

Zwar habe der Bayern-Profi tatsächlich in der verbotenen Zone gestanden, bestätigte Ittrich bei Sky, allerdings sei dies „irrelevant” gewesen. „Es liegt eine Abseitssituation vor und dann wird der Ball eigentlich vom Spieler völlig frei wieder rausgespielt. Das heißt, die Situation ist beendet und dann kommt der nächste Eingriff“, erklärte der langjährige Referee.

Ittrich betont: Neue Spielsituation vor Bayerns Treffer

Augsburgs Han-Noah Massengo hatte den Ball nach dem Freistoß aus dem Strafraum in Richtung Seitenaus geschlagen. Die Münchner kamen jedoch umgehend wieder in Ballbesitz, spielten den Angriff über die rechte Seite weiter. Von dort flankte Ismael Saibari in den Strafraum und Díaz netzte schließlich ein.

Für Ittrich war damit eine neue Spielsituation entstanden. „Das ist diese klassische nächste Spielsituation und damit hätte für mich das Tor gelten müssen“, betonte er: „Ich finde, das ist eine sehr, sehr strittige Entscheidung.“

Der Ball sei „völlig unbedrängt herausgeschlagen“ worden. „Dann entsteht eine neue Spielsituation und dementsprechend hätte das Tor eigentlich zählen müssen“, stellte Ittrich zum Abschluss nochmals klar.

FC Bayern rettet einen Punkt

Der FCA war durch Robin Fellhauer, der von einem großen Aussetzer von Manuel Neuer profitierte und das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielte, in Führung gegangen.

Kurz nach dem aberkannten Díaz-Tor glich Ismael Saibari (55.) für den deutschen Rekordmeister aus, ehe Rodrigo Ribeiro (64.) Augsburg erneut in Führung brachte. Der eingewechselte Nathaniel Brown (80.) rettete noch das Remis für die Gäste.

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