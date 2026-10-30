Schalke verkündet gute Nachrichten

Die Nettofinanzverbindlichkeiten der Schalker liegen erstmals seit neun Jahren unter 100 Millionen Euro.

Sportlich in der Krise, aber finanziell weiter auf dem Weg der Besserung: Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat im Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Konzernjahresüberschuss von 200.000 Euro zum dritten Mal in Serie einen Gewinn erzielt. Auch dadurch konnten die Königsblauen ihre Nettofinanzverbindlichkeiten „erstmals seit 2017 wieder unter 100 Millionen Euro“ drücken, wie der Tabellen-16. am Freitag mitteilte.

„Gemeinsam haben wir unser großes sportliches Ziel erreicht und auch wirtschaftlich wichtige Fortschritte erzielt“, sagte Vorstandsmitglied Christina Rühl-Hamers: „Trotz der zusätzlichen Aufwendungen durch den Aufstieg konnten wir die Spielzeit mit einem positiven Ergebnis abschließen“.

Christina Rühl-Hamers ist als Finanz-Vorständin beim FC Schalke 04 Christina Rühl-Hamers ist als Finanz-Vorständin beim FC Schalke 04 © IMAGO/anke waelischmiller

Schalke befreit sich aus „wesentlichen finanziellen Zwängen der Vergangenheit“

Zwar ging der Umsatz von 157,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 152,6 Millionen Euro zurück, gleichzeitig stiegen die „liquiden Mittel des Vereins“ aber von 6,2 auf 24,4 Millionen Euro. Hintergrund ist eine 90-Millionen-Anleihe aus dem November 2025, mit der Schalke zwei frühere Anleihen inklusive Zinsen vorzeitig und vollständig zurückzahlen konnte.

„Wir haben uns aus wesentlichen finanziellen Zwängen der Vergangenheit befreit. Die stabilisierte Liquidität gibt uns den Spielraum, auch bei Schwankungen im Geschäftsverlauf ohne kurzfristigen Handlungsdruck zu agieren und die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Lizenzierung zuverlässig zu erfüllen“, sagte Rühl-Hamers: „Diese Handlungsfreiheit müssen wir erhalten und verantwortungsvoll nutzen. Denn klar ist auch: Die Nettofinanzverbindlichkeiten sind noch immer auf einem hohen Niveau.“

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