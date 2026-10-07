Niko Kovac steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Nur aus einem Grund ist der Fall wohl noch nicht abgeschlossen.

Bundesligist Borussia Dortmund wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Niko Kovac in Kürze verlängern.

„Die Wertschätzung für Niko Kovac ist unfassbar groß. Es handelt sich nur um eine Frage der Zeit, das liegt auf der Hand“, sagte der neue Klubchef Carsten Cramer dem SID. Einen genauen Zeitraum für Unterschrift und Verkündung nannte er nicht.

„Da wir während der Länderspielpause nicht alle durchgehend vor Ort waren, sind noch ein paar Gespräche zu führen, deshalb ist es momentan noch ein offener Zustand“, betonte Cramer.

Kovac soll wohl Vertrag bis 2029 erhalten

Der 57-Jährige ist beim BVB Ende September im Zuge der Vertragsverlängerungen mit dem Führungstrio (zudem Lars Ricken und Thomas Treß) zum Vorsitzenden der Geschäftsführung aufgestiegen. Cramer besetzt damit die Stelle, die nach dem Abschied von Hans-Joachim Watzke vakant war. Watzke ist inzwischen Präsident des Vereins.

Kovacs Vertrag läuft Ende der Saison aus. Er ist seit Februar 2025 BVB-Trainer und hat den Klub enorm stabilisiert. Nach der Niederlage im Supercup gegen Bayern München (1:2) gewann der BVB in dieser Saison alle sechs Pflichtspiele, vier davon in der Bundesliga, deren Tabelle er anführt. Im Gespräch ist für Kovac eine Vertragsverlängerung bis 2029.

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