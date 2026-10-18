Lothar Matthäus verteilt ein dickes Lob für Joshua Kimmich. Der Rekord-Nationalspieler setzt in der Nationalmannschaft auf Kimmich - und verteilt eine Spitze gegen Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Mit einem 6:1-Sieg gegen Leipzig hat sich der FC Bayern München eindrucksvoll zurückgemeldet und die Tabellenführung erobert. „Die ersten 60 Minuten waren auf einem anderen Level“, befand Joshua Kimmich nach dem Spiel bei Sky und fand lobende Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.

Das 1:0 durch Luis Díaz leitete der 31-Jährige ein, im Anschluss an die Partie geriet Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus regelrecht ins Schwärmen. Angesprochen auf die Debatte rund um Kimmich in der Nationalmannschaft, wurde er deutlich: „Er ist absoluter Leader. Nicht nur heute, sondern schon über Jahre hinweg. Wer bei Bayern Leader ist, kann es auch in der Nationalmannschaft. Und er ist so wichtig“, urteilte Matthäus.

Lothar Matthäus kann sich eine Spitze gegen Julian Nagelsmann nicht verkneifen Lothar Matthäus kann sich eine Spitze gegen Julian Nagelsmann nicht verkneifen © IMAGO/Jan Huebner

Kimmich? „Habe ihn auf einer anderen Position gesehen“

Unter Bundestrainer Jürgen Klopp lief Kimmich zuletzt auf seiner gewohnten Position im zentralen Mittelfeld auf, während Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann den Bayern-Star bei der WM 2026 hinten rechts eingesetzt hatte.

Matthäus ließ es sich nicht nehmen, am Samstag zum wiederholten Mal eine kleine Spitze gegen Nagelsmann zu verteilen: „Ich habe ihn schon während der WM auf einer anderen Position gesehen. Und wenn eine Mannschaft keinen Leader hat oder einen hat, der aber nicht auf der richtigen Position spielt, dann kann er der Mannschaft auch nicht helfen.“

Kimmich freut sich über Matthäus‘ Worte

Kimmichs Wichtigkeit im Zentrum wird beim FC Bayern anerkannt, stellte Matthäus klar. Die Diskussion, ob der 31-Jährige in der deutschen Nationalmannschaft wirklich unverzichtbar ist, kann er nicht verstehen.

„Er macht entscheidende Dinge. Mit seiner Energie, mit seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung. Mit seiner sportlichen und fußballerischen Qualität ist er aus keiner Mannschaft wegzudenken“, stellte Matthäus klar: „Ich hoffe, dass diese Diskussion langsam aufhört. Er bringt alles mit, um diese Rolle, nicht nur bei Bayern sondern auch in der Nationalmannschaft, zu spielen.“

Worte, die wie Musik in Kimmichs Ohren klangen: „Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich. Dankeschön“, freute sich der Bayern-Star über Matthäus‘ Lobeshymne.