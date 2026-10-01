René Wagner, Cheftrainer des 1. FC Köln, ist sicher, dass El Mala im Kreise der Nationalmannschaft viel lernen kann.

René Wagner ist davon überzeugt, dass der Kölner Shootingstar Said El Mala von Bundestrainer Jürgen Klopp eine Menge lernen kann. Dessen „geforderte Arbeitermentalität wird ihm guttun“, sagte der Trainer des 1. FC Köln im Kölner Stadt-Anzeiger.

„Dazu ist er in einer Gruppe von Spitzenspielern. Bei uns liegt der Fokus derzeit stark auf ihm. Dort ist er einer von vielen Spielern mit Ausnahmequalitäten – Said kann sich sicher noch einiges abschauen und lernen, wie andere mit dieser Rolle umgehen.“

Das werde El Mala „bei seiner Entwicklung helfen und ihn darin unterstützen, in jeder Phase des Spiels präsent zu sein“, so Wagner weiter: „Ich wünsche ihm, dass er mit breiter Brust und einem Erfolgserlebnis zurückkommt.“