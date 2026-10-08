Beim VfB Stuttgart kommt es am Wochenende zu einer Bundesliga-Premiere. Dennis Seimen wird ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub erstmals auflaufen.

Torwarttalent Dennis Seimen feiert beim VfB Stuttgart sein Bundesliga-Debüt. Der 20-Jährige wird am Samstag (15.30 Uhr) nach langer Verletzungspause ausgerechnet bei seinem Ex-Klub SC Paderborn erstmals als Nummer eins im Tor der Schwaben stehen.

„Er wird spielen. Dennis ist unsere Nummer eins, so ist er auch in die Saison gegangen, daran hat sich nichts geändert“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag.

Bredlow soll weiter Spiele bekommen

Seimen hatte sich in der Vorbereitung am Oberschenkel verletzt und war seitdem ausgefallen. Er war von Fabian Bredlow vertreten worden. „Fabi hat einen super Job gemacht, er ist eine großartige Nummer zwei. Er wird Spiele bekommen“, so Hoeneß. Bei Seimen werde man angesichts der Herausforderungen in Liga, Champions League und Pokal „die Belastung steuern müssen“.

Der ambitionierte VfB, der wieder auf den verletzten Luca Jaquez bauen kann, ist mit drei Punkten aus vier Spielen sehr mäßig in die Saison gestartet. Deshalb gilt der Partie beim Aufsteiger Paderborn besondere Bedeutung. „Wir hatten ein knackiges Auftaktprogramm, trotzdem hätten wir uns gewünscht, dort mit mehr Punkten rauszukommen. Klar ist, dass wir jetzt loslegen und Gas geben wollen, um mit Schwung in die nächsten Wochen zu gehen“, betonte Hoeneß.

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