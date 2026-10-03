Test mit Folgen? Köln bangt um Ache und Dallinga

Die Stürmer des Bundesligisten müssen im Testspiel angeschlagen ausgewechselt werden.

Der 1. FC Köln sorgt sich nach einem Testspiel beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln um seine Stürmer. Rund eine Woche vor dem rheinischen Derby gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach mussten sowohl Thijs Dallinga als auch Ragnar Ache angeschlagen ausgewechselt werden. Beide Stürmer verließen das Stadion noch während der Partie für weitere Untersuchungen. Die Partie endete 2:2 (1:2).

Dallinga war nach einem Zweikampf in der ersten Halbzeit liegen geblieben. Der Niederländer hatte sich vertreten und konnte nicht weiterspielen. Für ihn kam Ache – allerdings nur kurz: Keine zehn Minuten nach seiner Einwechslung fasste sich der 28-Jährige an den Oberschenkel. Nach der Pause kehrte er nicht auf den Platz zurück, sondern befand sich mit Dallinga auf dem Weg in die Klinik. Nach der Länderspielpause trifft Köln am 11. Oktober (15.30 Uhr/DAZN) vor heimischem Publikum auf Gladbach.