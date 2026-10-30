Ex-Münchner glänzt: Elversberg überrollt Mainz

Elversberg überrollt Mainz schon vor der Pause. Ein ehemaliges Juwel des FC Bayern glänzt erneut.

Dank brutaler Effizienz hat die SV Elversberg im Südwest-Duell der Pokal-Enttäuschten den Auswärtslauf des FSV Mainz 05 gestoppt. Der Neuling gewann zum Auftakt des 8. Bundesliga-Spieltags 4:1 (3:0) gegen die zuvor punktgleichen Rheinhessen und kletterte vorerst auf Platz fünf. Der schwache FSV hatte zuvor als einzige Mannschaft in der Eliteklasse alle Partien in der Fremde gewonnen – saisonübergreifend waren es sogar fünf Auswärtssiege in Folge. Zum ersten Mal seit Mitte April gab Mainz bei einem Gastspiel wieder Punkte ab.

Felix Keidel (7.), Francis Onyeka (26.), der ehemalige Münchner Maurice Krattenmacher (45.+1) und Cole Campbell (90.+1) trafen für die Elversberger, die am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 (0:2) ausgeschieden waren. Die Mainzer kassierten nach dem 2:3 in der Liga gegen Werder Bremen und der Pokalpleite beim Zweitligisten VfL Bochum (0:2) die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge – und am nächsten Spieltag kommen die Bayern. Benedict Hollerbach (90.+2) betrieb noch Ergebniskosmetik, ehe Stefan Posch (90.+5) sich noch eine Gelb-Rote Karte einhandelte.

Elversberg überrennt Mainz vor der Pause

„Wir sind Aufsteiger mit dem kleinsten Etat der Liga und der schlechtesten Infrastruktur“, sagte SVE-Trainer Vincent Wagner kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Bis jetzt haben die Jungs das super gemacht und wir holen das Maximum raus.“ Wagners Gegenüber Urs Fischer forderte von seiner Mannschaft „mehr Stabilität“ als zuletzt: „Du musst die Duelle annehmen und Bereitschaft zeigen.“

Die 9307 Zuschauer im ausverkauften Stadion an der Kaiserlinde sahen in der Anfangsphase aktive Elversberger. Die Mainzer, bei denen Stammtorwart Robin Zentner nach überstandener Handverletzung wieder zwischen den Pfosten stand, setzten vor allem auf die Defensive. Die Taktik der Gäste ging nicht auf, die Abwehr wirkte nicht sattelfest, Fouls waren die Folge. Der zuletzt von Bundestrainer Jürgen Klopp berufene Mittelfeldspieler Keidel traf früh per sehenswertem Freistoß.

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Mit der Führung im Rücken bestimmten die Gastgeber weiter das Geschehen. Die Mainzer kamen erst nach 20 Minuten besser ins Spiel, Chancen konnten sich Nadiem Amiri und Kollegen aber nicht erarbeiten. In der bis dahin besten Phase der Gäste traf Elversberg erneut. Beim Tor Onyekas sah sein Gegenspieler Paul Nebel nicht gut aus.

Danach kam bis zur Pause nichts mehr von den schwachen Mainzern – ganz im Gegenteil: Krattenmacher erhöhte in der Nachspielzeit. Er ließ zwei Gegenspieler aussteigen und schloss dann überragend ab. Wieder machte Nebel – diesmal in Kombination mit Zentner und Amiri – keine gute Figur.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich nichts am Spielverlauf. Die Gäste konnten sich nicht steigern, nach rund einer Stunde brachte Fischer gleich vier Neue. Unter anderem mussten Amiri und Nebel ihre Plätze räumen. In der 72. Minute vergab SVE-Stürmer David Mokwa die große Chance auf das vierte Tor, das besorgte dann Campbell per Seitfallzieher.

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