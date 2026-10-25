Spieler des Tages: Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Nach seinem starken Auftritt in Stuttgart wird der 17-Jährige gefeiert.

Wie hoch sein Gehalt bei Borussia Mönchengladbach ist, weiß Wael Mohya angeblich nicht. „Meine Eltern machen das schon alles. Ich bekomme ein monatliches Taschengeld, mit dem ich prima klarkomme“, hatte der 17-Jährige zuletzt einmal erzählt. Auch von seinem aktuellen Kontostand habe er „null“ Ahnung.

Eins ist klar: Der Kontostand bei Mohya, dessen Marktwert aktuell bei 17 Millionen Euro liegt, dürfte in Zukunft noch beträchtlich anwachsen. Das Juwel der Borussia spielt sich immer mehr in den Mittelpunkt. Beim erlösenden 3:2 der Gladbacher beim VfB Stuttgart war der Offensivspieler mit einem Tor, einer Vorlage und einer beeindruckenden Leistung der gefeierte Spieler.

„Das war exzellent, unbeschreiblich gut. Er hat wahnsinnig viel gemacht. Ich hebe normalerweise ungerne Spieler raus, aber das war schon top, top, top“, lobte Trainer Alexander Blessin den Junioren-Nationalspieler, der auch für Marokko spielen dürfte, überschwänglich.

Auch Sportchef Rouven Schröder war schwer beeindruckt von dem jungen Mann, der seit seinem siebten Lebensjahr bei der Borussia spielt: „Das muss man sich mal überlegen, wie der hier aufdribbelt, wie frech. Hut ab vor dieser Leistung.“

Kein Wunder, dass Mohya nach dem Gladbacher Befreiungsschlag überglücklich war. „Das ist schon geil und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen diesen positiven Schwung mitnehmen“, sagte er – und nahm lächelnd die Trophäe für den „Man of the match“ mit nach Hause.