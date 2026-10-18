Spieler des Tages: Luis Díaz (Bayern München)

Nach seiner Gala mit drei Toren wird der Kolumbianer gefeiert.

Nach 26 Toren und 23 Vorlagen in der vergangenen Saison waren die Erwartungen beim FC Bayern an Luis Díaz groß gewesen. Doch nach einer anstrengenden WM hatte der Kolumbianer zunächst einige Probleme, in Tritt zu kommen. Immer wieder gab es Kritik, vor allem an der Chancenverwertung – doch die dürfte seit Samstagabend endgültig verstummt sein.

Mit drei Toren und einer Vorlage stellte der 29 Jahre alte Offensivspieler bei der 6:1-Gala des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig diesmal selbst Michael Olise und Harry Kane in den Schatten. „Für Lucho freue ich mich extrem“, betonte Kapitän Joshua Kimmich bei Sky, „das hat er sich extrem verdient. Er hat ein überragendes Spiel gemacht und war sicherlich der Mann des Abends.“

Das sah auch Sportvorstand Max Eberl so. „Er ist extrem wichtig für uns mit seinen Läufen in die Tiefe“, lobte Eberl, „den Raum nutzt er in unglaublicher Art und Weise.“ Dass Díaz zuletzt nicht für die Nationalmannschaft im Einsatz gewesen war, habe ihm gutgetan, „die Erholung, die er jetzt hatte, war hilfreich“.

Es habe sich laut Eberl ohnehin bereits „angedeutet“, dass sich Díaz auf dem besten Weg zu alter Form befinde. Zuletzt hatte der Flügelstürmer in der Champions League beim 3:3 bei Stavanger das zwischenzeitliche 3:2 geschossen, gegen Leipzig schaffte er nun mit seinen Treffern zum 1:0 (12.), 4:0 (47.) und 6:0 (69.) seinen zweiten Dreierpack im Bayern-Trikot. Bislang war ihm das nur im Februar beim 5:1 gegen Hoffenheim gelungen.

Und was sagte Díaz zu seinem starken Auftritt? Nichts! Er verließ die Arena ohne Kommentar – immerhin reckte er kurz den Daumen in die Höhe.