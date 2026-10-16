Gegen den 1. FC Köln verletzt sich Nnamdi Collins und muss ausgewechselt werden. Erst in der vergangenen Saison war der Verteidiger lange ausgefallen.

Nicht schon wieder: Eintracht Frankfurts Verteidiger Nnamdi Collins hat sich beim 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln verletzt und musste ausgewechselt werden.

In der 67. Minute ging Collins am eigenen Strafraum ins Laufduell mit Said El-Mala – als der Ball geklärt war, sackte der Frankfurter zu Boden und hielt sich sein linkes Bein. Die Teamärzte der Eintracht kamen aufs Feld und behandelten Collins.

Nnamdi Collins musste das Feld verlassen Nnamdi Collins musste das Feld verlassen © IMAGO/DeFodi Images

Sorgen um SGE-Verteidiger: Collins muss raus

Die TV-Bilder offenbarten: Beim Zweikampf mit El-Mala war Collins unglücklich im Rasen hängen geblieben, eine nennenswerte Fremdeinwirkung seitens des Kölners war nicht zu erkennen. Sofort ging der 22-Jährige zu Boden und vergrub sein schmerzverzerrtes Gesicht im Rasen.

Schnell war klar: Für Collins würde es nicht weitergehen. Wenige Augenblicke nach dem Zweikampf war sein Arbeitstag beendet, Ansgar Knauff wurde eingewechselt. Besonders bitter: Erst in der vergangenen Saison war der einstige Nationalspieler mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen und hatte ab März die restliche Spielzeit komplett verpasst.

Beim 0:6 gegen Leipzig in der Vorwoche hatte Collins dann erstmals wieder in der Startelf der Hessen gestanden, auch im Heimspiel gegen die Kölner durfte er wieder von Beginn auf der rechten Abwehrseite ran. Nun droht ihm möglicherweise die nächste Pause.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach