"Es hat sich angefühlt, als wäre er gestorben"

Edin Dzeko muss beim Spiel gegen Mainz verletzt ausgewechselt werden. Der Stürmer zieht sich eine Platzwunde zu.

Das sah gar nicht gut aus bei Edin Dzeko: Schalkes Stürmer-Star musste bei der blutüberströmt ausgewechselt werden.

Dzeko war zuvor bei einem Mittelfeldzweikampf mit seinem Gegenspieler zusammengeprallt und anschließend verletzt liegen geblieben. Kurz danach war das Ausmaß am Kopf des Bosniers zu sehen, der sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte.

Edin Dzeko musste verletzt ausgewechselt werden Edin Dzeko musste verletzt ausgewechselt werden © IMAGO/DeFodi Images

Nach kurzer Behandlung wurde der 40-Jährige in der 60. Minute ausgewechselt. Für ihn kam Hee-Chan Hwang in die Partie.

Bundesliga: Schalke unterliegt gegen Mainz

Im Spiel war Dzeko zuvor blass geblieben. Bei seinem zweiten Startelf-Einsatz der Saison konnte der Bosnier keine Akzente setzen.

Seine Mannschaft kassierte derweil die zweite Liga-Pleite in Folge. Phillip Tietz brachte die Mainzer in der ersten Hälfte in Führung. Im zweiten Durchgang lief Schalke lange an, ohne aber wirklich gefährlich zu werden.

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