"Es hat sich angefühlt, als wäre er gestorben"

Nach der Länderspielpause startet nun wieder die Bundesliga. Schalke-Spieler Kenan Karaman äußert leise Kritik an der langen Zwangspause.

Nach der XXL-Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder ihren Regelbetrieb auf. Am Rande einer Trainingseinheit äußerte sich Kenan Karaman zur Zwangspause. Er bemängelte vor allem, dass seine Mannschaft aus dem Trainings- und Spielalltag gerissen wurde.

„Dass wir den Flow jetzt nicht mitnehmen konnten und gezwungen waren, die Pause einzulegen“ merkte der Schalke-Star als negativen Punkt an. Dennoch habe die übrige Mannschaft während der Länderspielpause den „Fokus gelegt“ und im Training weitere Schwachstellen identifiziert.

Kenan Karaman äußerte sich kritisch gegenüber der XXL-Länderspielpause Kenan Karaman äußerte sich kritisch gegenüber der XXL-Länderspielpause © IMAGO/RHR-Foto

Die lange Pause hatte jedoch auch positive Seiten. „Für uns war es ganz angenehm, weil wir auch ein paar Tage frei hatten und auch mal die Zeit mit der Familie genießen konnten“, sagte der 32-Jährige.

FC Schalke o4: Platz elf nach vier Spieltagen

Für die kommenden Bundesliga-Partien stehen Schalke-Trainer Miron Muslic alle Nationalspieler zur Verfügung. „Wir sind glücklich, dass alle verletzungsfrei zurückgekommen sind“, freute sich Karaman auf die Rückkehr seiner Teamkollegen.

Nach vier Spieltagen stehen die Schalker mit fünf Punkten auf Tabellenplatz elf. Die Aufsteiger mussten bislang nur eine Niederlage gegen den FC Augsburg (0:3) hinnehmen.

Am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) sind die Schalker beim SC Freiburg zu Gast, bevor sie am 17. Oktober den 1. FSV Mainz 05 empfangen.

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