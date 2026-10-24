Schalke: Sorgen um Gosens und El-Faouzi

Die beiden Profis des Aufsteigers stießen mit den Köpfen aneinander und bluteten stark.

Schalke 04 sorgt sich um seine Profis Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi. Beide Spieler sind im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln mit Kopfverletzungen ausgewechselt worden. In der 38. Minute waren sie zu einem Kopfball in die Luft gestiegen und mit den Köpfen aneinandergeraten. Sowohl El-Faouzi als auch Gosens bluteten stark und mussten mit Turban und blutüberströmten Trikots ausgewechselt werden, konnten aber eigenständig vom Platz gehen.

Bei der mehrminütigen Unterbrechung halfen auch die Mannschaftsärzte des 1. FC Köln bei der Erstversorgung mit. Neu ins Spiel kamen für Schalke Janik Bachmann und Vitalie Becker.