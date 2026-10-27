Der frühere Nationalspieler sieht die Anteilnahme, die Bayern-Trainer Vincent Kompany aktuell erhält, kritisch.

Experte Matthias Sammer hat im Zuge des Zusammenbruchs von Bayern-Coach Vincent Kompany scharfe Kritik am Umgang mit Trainern im deutschen Fußball geübt.

„Der Trainer ist keine Respektsperson mehr“, sagte der Europameister von 1996 in der neuen Folge von „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ bei RTL/Sky und fügte an: „In England heißt er Boss, in Brasilien Professor, in Italien ist es Mister – und ich habe immer gesagt: Bei uns ist er der Volltrottel.“

„Auch Menschen wie Komany sind verletzlich“

Die Anteilnahme, die Kompany seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus am vergangenen Freitag erhalte, „ekelt mich ein Stück weit an“, sagte Sammer und erklärte: „Auch Menschen wie Kompany, wie Niko Kovac, wie Jürgen Klopp: Das sind Menschen, die sind verletzlich und können mal krank werden. Aber wir tun gerade so, dass das eigentlich gar nicht geht. Dann sind wir betroffen.“

Grundsätzlich müsse man die Trainer „besser schützen“, meinte Sammer: „Wir arbeiten uns viel zu sehr an Trainern ab und sind dann plötzlich echauffiert, dass da mal einer umkippen kann.“

Kompany wünsche er jedenfalls „alles Gute“, sagte der 59-Jährige, „dass er so schnell wie möglich gesund wird, dass er regeneriert und eine Zukunft hat, um seinen Beruf auszuüben“.

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