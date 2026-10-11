Said El Mala ist der glückliche Matchwinner im Rheinderby. Im Jubel spricht der Nationalspieler des 1. FC Köln auch über die vergebenen Chancen der bisherigen Saison.

Die Freude von Said El Mala war unübersehbar: Nach dem Siegtreffer im Rheinderby gegen Erzrivale Borussia Mönchengladbach strahlte der Nationalspieler des 1. FC Köln nicht nur über beide Wangen.

Immer wieder zeigte er vor laufender Kamera dieselbe Geste. Der 20-Jährige reckte drei Finger in die Höhe und steckte sie dann in die angedeutete Hosentasche. Die Botschaft: Die Punkte bleiben in der Domstadt.

Said El Mala wurde zum großen Matchwinner im Rheinderby Said El Mala wurde zum großen Matchwinner im Rheinderby © IMAGO/Maximilian Koch

Mit seinem Treffer zum 2:1-Erfolg hatte El Mala entscheidenden Anteil am wichtigen Dreier. Auf dem linken Flügel angespielt, zog er nach innen und jagte die Kugel unhaltbar ins lange Eck. „Das ist mein Move, ich übe den jeden Tag im Training. Das zahlt sich aus“, sagte er bei DAZN.

El Mala zwischen Freude und Erleichterung

Seit dem Saisonstart wartete der Linksaußen auf seinen zweiten Ligatreffer. Auch gegen Gladbach hatte es zunächst mit der Chancenverwertung gehapert: „Ich glaube, ich hätte auch mit einem Hattrick nach Hause gehen können, wenn ich ein bisschen konsequenter vor dem Tor gewesen wäre. Ich hatte in den letzten Wochen einfach ein bisschen Scheiße am Fuß gehabt. Ich weiß nicht, warum.“

Neben all der Freude schwang daher auch eine spürbare Portion Erleichterung mit: „Es war mal wieder so ein Befreiungsschlag. Da fiel mir ein Stein vom Herzen, erst recht gegen diesen Gegner.“

Mit dem zweiten Sieg im fünften Spiel schob sich Köln vorerst auf den 10. Tabellenplatz. Dass der Rhein-Rivale Gladbach punktlos Letzter bleibt, dürfte für El Mala und Co. ein netter Bonus sein. „Ich hoffe, dass ich heute jeden glücklich gemacht habe“, sagte der glückliche Matchwinner abschließend.

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