Die RB-Verantwortlichen üben nach der 1:6-Klatsche in München harsche Kritik an ihrer überforderten Mannschaft.

Über den Champions-League-Gipfel bei Real Madrid wollte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer erst einmal nicht reden. Vielmehr bot die 1:6 (0:3)-Klatsche von RB beim FC Bayern genügend Gesprächsstoff – und Schäfer übte nach einem desaströsen Auftritt deutliche Kritik an seinem völlig überforderten Team.

„Wir waren in allen Bereichen chancenlos. Das war ein komplettes Versagen von uns in allen Bereichen, und deshalb ist das Ergebnis auch so, wie es ist. Das muss man leider sehr selbstkritisch sehen und ganz klar so ansprechen“, sagte ein völlig bedienter Schäfer bei Sky.

Krachende RB-Kritik nach Klatsche

Auch Trainer Martin Demichelis war nach seiner verkorksten München-Rückkehr geschockt. „Natürlich kannst du hier in der Allianz Arena verlieren, das weiß jeder. Aber nicht auf diese Art und Weise. Wir müssen über unsere gesamte Mannschaft und unsere Spielidee mit und ohne Ball sprechen“, betonte der frühere Bayern-Profi.

Allerdings ist es nun bereits das dritte Mal in Folge, dass RB gegen die Bayern in der Bundesliga schwer unter die Räder kommt. Schon zuletzt hatte es ein 1:5 und ein 0:6 gegeben.

„Wir sind überhaupt nicht an unser Leistungslimit gekommen, haben auch wenig davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, räumte Willi Orban konsterniert ein. Man sei, so Schäfer, „in allen Bereichen einfach komplett unterlegen gewesen“.

Man müsse die Pleite vor dem Kracher bei Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nun „schnellstmöglich verdauen, miteinander sprechen und nach vorne schauen. Es gibt keinen anderen Weg“, sagte Demichelis. Allerdings müsse man sich zunächst einmal „bei unseren mitgereisten Fans entschuldigen. Das ist nicht die Mannschaft, die wir in den Stadien präsentieren wollen.“

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