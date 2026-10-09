Der Bayern-Trainer erhält am Samstag eine besondere Auszeichnung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Für Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist die Auszeichnung durch Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder eine große Ehre.

Aber er habe „schon oft gesagt, ich möchte keinen Preis bekommen nur für eine Rede gegen Rassismus. Meine Einstellung in dieser Situation ist einfach sehr, sehr persönlich. Ich mache das nicht, weil ich irgendwelche Auszeichnungen bekommen will, sondern weil vom Gefühl her in so einem Moment einfach das Richtige gesagt werden muss. Und das ist meine Einstellung in so einer Situation. Ich glaube deshalb, dass es ein sportlicher Preis ist“, sagte der Belgier am Freitag. Es sei natürlich „sehr, sehr schön, dass man eine Auszeichnung für sowas bekommt“.

Söder zeichnet Kompany aus

Kompany erhält am Samstag in München beim „Bayerischen Sportpreis“ den persönlichen Preis des Ministerpräsidenten. Söder würdigte Kompany als „großen Trainer für einen großen Verein“ und „engagierten Anwalt für Menschlichkeit“. Für den deutschen Rekordmeister sei der 40-Jährige „ein Glücksgriff“, unter ihm sei aus dem früheren „FC Hollywood“ ein erfolgreicher „FC Feelgood“ geworden. Mit seinem „klaren Plädoyer für Menschenwürde“ habe Kompany „viele Menschen weit über die gesamte Sportwelt hinaus beeindruckt. Damit ist Vincent Kompany nicht nur eine große Persönlichkeit des Sports, sondern auch ein Vorbild, das Verantwortung für unsere Gesellschaft übernimmt“, sagte Söder über den „großartigen Botschafter Bayerns in der Welt“.

Der Bayern-Coach hatte im Februar eine viel beachtete, fast zwölf Minuten lange Stellungnahme gegen Rassismus abgegeben. Auslöser waren die rassistischen Beleidigungen gegen Stürmerstar Vinícius Junior von Real Madrid beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und den Königlichen sowie die relativierende Reaktion des damaligen Benfica-Trainers José Mourinho (heute Real).