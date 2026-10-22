Paderborns Tigges im Sturm gesetzt: „Flow mitnehmen“

Paderborns Trainer Ralf Kettemann stellt seinem wiedererstarkten Stürmer erneut ein Startelfmandat gegen den Hamburger SV in Aussicht.

Drei Torbeteiligungen in den vergangenen drei Spielen in der Fußball-Bundesliga: Stürmer Steffen Tigges vom SC Paderborn hat das Vertrauen von Trainer Ralf Kettemann zuletzt mit starken Leistungen zurückgezahlt und sich damit im Sturm des Aufsteigers vorerst festgespielt. „Wenn Tiggi das Go gibt und Bock hat, dann wird er am Samstag starten und seinen Flow hoffentlich mitnehmen“, sagte Kettemann über den 28-Jährigen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV.

Am vergangenen Wochenende hatte Tigges im Auswärtsspiel in Bremen erstmals von Anfang an gespielt. Beim 2:2 erzielte er einen Treffer und steuerte eine Vorlage bei. Dabei überzeugte der bisher vor allem für sein Kopfballspiel gefürchtete Angreifer mit Variabilität. Der Grundstein für diese Weiterentwicklung wurde bei den Ostwestfalen offenbar in der Saisonvorbereitung gelegt.

„Wir haben uns im Sommer zusammengesetzt und festgestellt, dass wir vielleicht etwas zu festgefahren waren. Ich kann auch mal mit rechts abschließen oder über die Außenbahnen kommen. Das fühlt sich gut an, und ich habe gezeigt, dass das gut funktionieren kann“, erklärte Tigges seine aufsteigende Form.

Wie Tigges ist auch der kommende Gegner HSV nach einem stotternden Saisonstart zuletzt wieder besser in Schwung gekommen. „Der HSV hat sein Spiel nach den ersten Spielen etwas angepasst, das hat zum Erfolg geführt. Die Mannschaft wird Selbstvertrauen haben und schaltet gut um“, sagte Trainer Kettemann.