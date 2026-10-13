Der CDU-Politiker Herbert Reul fordert schärfere Pyrotechnik-Kontrollen.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat empört auf die Krawalle beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (2:1) am Sonntag reagiert. „Wer mit Sturmhaube im Stadion steht, der will keinen Fußball sehen. Der sucht Ärger. Der zerstört nicht nur Tribünen, sondern den Fußball als Familienfest“, sagte Reul dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Fußball solle „bunt und friedlich sein und nicht schwarz und vermummt“, führte der 74-Jährige aus: „Feuer und Pyrotechnik haben im Stadion auch nichts verloren. Dass dabei Unbeteiligte verletzt werden, haben wir jetzt wieder gesehen.“

Beim Derby zwischen Köln und Mönchengladbach kam es zu Krawallen Beim Derby zwischen Köln und Mönchengladbach kam es zu Krawallen © IMAGO/HMB-Media

Kind nach Krawallen verletzt

Bei Böllerwürfen und dem Abfeuern von Pyrotechnik aus dem Gästeblock auf der Nordtribüne wurden nach Polizeiangaben am Sonntag sechs Personen verletzt, darunter ein Kind.

Reul nahm auch den gastgebenden 1. FC Köln ins Visier und bemängelte die Kontrollen. „Wieso kommt dieses Zeug immer noch ins Stadion? Es kann nicht im Sinne von Vereinen, Spielern und Funktionären sein, dass solche Menschen im Namen ihrer Mannschaft zündeln, prügeln, randalieren.“ Bei jedem Vorfall erwiesen „diese Chaoten ihren Vereinen und allen echten Fans einen Bärendienst“, so der Minister.

FC-Geschäftsführer Philipp Türoff kündigte eine rasche Aufarbeitung an. Er wolle, „dass eine Familie im Oberrang Nord sitzen kann, ohne Angst zu haben“.