Der FC Bayern kommt beim FC Augsburg nicht über ein Unentschieden hinaus. Manuel Neuer patzt gleich zweimal, zudem werden einige vermeintliche Münchner Tore wieder einkassiert.

Manuel Neuer patzt und dann auch noch VAR-Pech! Der FC Bayern hat den Sprung an die Spitze der verpasst. Der deutsche Rekordmeister kam am Samstagnachmittag beim FC Augsburg nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Robin Fellhauer brachte den FCA nach einem kapitalen Bock von Manuel Neuer in Führung (1.). Für den Treffer benötigte er lediglich 8,4 Sekunden – es war das früheste Tor in der Geschichte der Bundesliga.

Vincent Kompany musste gleich mehrere aberkannte Bayern-Tore hinnehmen Vincent Kompany musste gleich mehrere aberkannte Bayern-Tore hinnehmen © IMAGO/MIS

FC Bayern mit VAR-Pech

Der vermeintliche Ausgleich von Luis Díaz wurde vom VAR wieder einkassiert – im Vorfeld lag eine Abseitsposition vor (51.). Augsburgs Finn Dahmen hatte Glück, denn diesmal war er es, der gepatzt hatte. Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich sprach beim aberkannten Tor von einer „sehr strittigen Entscheidung“. Kurz darauf erzielte Ismael Saibari dann doch den zwischenzeitlichen Ausgleich (55.).

Doch Augsburg spielte munter weiter und ging nach einem Konter durch das Tor von Rodrigo Ribeiro erneut in Führung (64.) – wieder machte Neuer keine sonderlich gute Figur.

In der Folge hatten die Bayern erneut Pech: Auch das vermeintliche Tor von Serge Gnabry zählte nicht – wieder lag eine Abseitsposition in der Entstehung vor (73.). Kurz darauf bugsierte Díaz den Ball erneut ins Netz – aber mal wieder stand ein Münchener in der verbotenen Zone (75.). Die Bayern übten aber weiter enormen Druck aus, der Treffer des eingewechselten Nathaniel Brown hatte dann auch Bestand (80.).

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Und als wären all die Abseitspositionen nicht genug gewesen, zählte auch der vermeintliche Siegtreffer von Gnabry in der sechsten Minute der Nachspielzeit nicht. Der Grund: Abseits.

Durch das Remis verpassten die Bayern die vorläufige Tabellenführung. Das Team von Vincent Kompany belegt mit elf Punkten Platz zwei. An der Spitze steht der BVB mit 13 Punkten. Augsburg hat acht Zähler auf dem Konto.

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