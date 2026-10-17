Nächster Karetsas-Schock für den BVB!

Konstantinos Karetsas verletzt sich unglücklich bei Union Berlin. Dem BVB droht der nächste längere Ausfall.

Wieder Pech für Konstantinos Karetsas! Der BVB-Profi hat sich beim Bundesliga-Duell mit Union Berlin (0:0) nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung offenbar ernsthafter am Knöchel verletzt (67.).

Der Grieche, erst in der 62. Minute für Maximilian Beier in die Partie gekommen, versuchte nahe der eigenen Torauslinie den Ball gegen Union-Kapitän Rani Khedira abzuschirmen, als eben dieser Karetsas unglücklich am rechten Knöchel erwischte. Der 18-Jährige blieb sofort liegen und hielt sich vor Schmerzen den verletzten Knöchel.

Konstantinos Karetsas verletzte sich gegen Union Berlin Konstantinos Karetsas verletzte sich gegen Union Berlin © IMAGO/Matthias Koch

Schnell eilten die Teamärzte zu Karetsas und kümmerten sich um ihn. Kapitän Nico Schlotterbeck signalisierte der Dortmunder Bank sofort, dass es für Karetsas nicht weitergehen kann.

BVB-Boss Book über Karetsas: „Er fühlt sich gerade nicht gut“

„Er ist umgeknickt, als der Gegner ihm auf den Fuß tritt. Hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm ist. Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut“, sagte Sportdirektor Ole Book nach der Nullnummer an der Alten Försterei.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken ergänzte: „Wie schwer die Verletzung ist, werden wir weiter untersuchen müssen. Da können wir jetzt keine Diagnose geben.“

Auch Trainer Niko Kovac äußerte sich besorgt. „Wir müssen jetzt schauen, inwieweit das etwas Ernsteres ist oder auch nicht. Ich hoffe natürlich nicht“, sagte der BVB-Coach: „Es ist schon ärgerlich. Im Moment tut es mir für den Jungen leid, der im Moment sicher nicht unbedingt vom Glück geküsst ist.“

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Karetsas Teamkollegen zeigten Mitgefühl. „Es sieht sehr, sehr bitter aus“, meinte Waldemar Anton nach der Partie am Sky-Mikrofon. „Ich habe es nicht genau gesehen, ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist. Aktuell brauchen wir viele Offensivspieler“, führte der Abwehrspieler aus. Ein längerer Ausfall? „Das wird uns hoffentlich erspart bleiben“, so Anton. Auch Gregor Kobel tat seine Sorgen kund: „Das würde uns sehr, sehr wehtun. Gut aussehen tut es nicht. Aber ich habe es auch nicht genau gesehen, ich kann nur spekulieren.“

Auch Khedira bewertete die Situation. „Da knickt er nach innen um, glaub ich, als ich ihm vielleicht ein Bein stelle“, sagte er nach Ansicht der Bilder bei Sky und schickte gleich Genesungswünsche hinterher: „Hoffen wir mal das Beste, dass es glimpflich ausgeht und dass er nicht allzu lange ausfällt. Wie gesagt, auch auf diesem Wege alles Gute.“

BVB: Karetsas kam gerade erst wieder zurück

Nach wenigen Minuten Behandlungspause humpelte der Neuzugang – gestützt von den Teamärzten und mit einem Kühlpack um den rechten Knöchel gewickelt – vom Platz. Niko Kovac brachte im Anschluss Mathis Albert in die Partie.

Karetsas hatte dem BVB erst zuletzt wegen Kreislaufproblemen gefehlt. Noch vor der Partie sprach Kovac über die Situation des Griechen und Vorsicht bei künftigen Einsatzzeiten angekündigt. Jetzt droht dem BVB der nächste Ausfall seines Youngsters.

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