Nächster Dämpfer: „Kleine Erfahrung“ für Dortmund

Nach dem dritten Pflichtspiel ohne Sieg will Dortmund den Turnaround in der Königsklasse schaffen.

Waldemar Anton ließ sich von der drohenden Ergebniskrise nicht aus der Ruhe bringen. Es sei eine „kleine Erfahrung“, die Borussia Dortmund gerade mache, sagte der Nationalspieler nach dem 0:0 bei Union Berlin am Samstag.

Die Mannschaft müsse sich die Dinge „einfach weiter erkämpfen. Das kleine Quäntchen Glück, was dann auch im letzten Drittel fehlt, musst du dir erarbeiten und das werden wir in den nächsten Tagen machen.“

BVB vor Reise nach Aserbaidschan

Zeit, das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg zu verdauen, bleibt den Dortmundern aber nicht. Bereits am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac wieder in der Champions League in Aserbaidschan bei Sabah FK gefordert – es ist das dritte Spiel in der Fremde innerhalb von sieben Tagen.

Kurz nach dem 2:2 gegen Werder Bremen hatte Dortmund zum Auftakt der reiseintensiven Woche in der Königskasse bei FK Bodö/Glimt (0:1) gepatzt, nun folgte der nächste Dämpfer in Köpenick. Kovac hatte von seiner Mannschaft im Vorfeld mehr Leidenschaft, als noch in Norwegen gefordert. Das habe sein Team umgesetzt, sagte der Coach, aber für die Ansprüche der Dortmunder sei die Nullnummer „zu wenig“ gewesen.

In Aserbaidschan werde es nun „auch eine Willensgeschichte“, erklärte Sportdirektor Ole Book: „Da dürfen wir zeigen, welche Schlüsse wir gezogen haben.“ Der BVB habe nun „die große Gelegenheit“, als Mannschaft „zusammen zu lernen und besser zu werden – und die wollen wir dringend annehmen.“ Ob Dortmund dabei in den nächsten Wochen auch auf Konstantinos Karetsas bauen kann, ist fraglich. Der griechische Nationalspieler verletzte sich nach seiner Einwechslung in einem Zweikampf mit Rani Khedira am Sprunggelenk und droht auszufallen.

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