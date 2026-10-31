Nach Traum-Comeback: Neue Sorgen um Mitchell Weiser

Rückschlag für Mitchell Weiser: Für Bremens Routinier ist in der Partie gegen die TSG Hoffenheim frühzeitig Schluss - der 32-Jährige humpelt vom Platz.

Neue Sorgen um Mitchell Weiser: Beim Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim musste der 32-Jährige den Platz verletzungsbedingt frühzeitig verlassen.

Nach knapp einer Viertelstunde ging Weiser ohne Fremdeinwirkung zu Boden, es folgte eine kurze medizinische Unterbrechung. Anschließend wurde der Abwehrspieler humpelnd vom Platz begleitet – dabei stand dem 32-Jährigen der Frust wie ins Gesicht geschrieben. Eren Dinkci kam für ihn ins Spiel und sorgte auf der rechten Schiene für Ersatz.

Mitchell Weiser wurde nach knapp 15 Minuten ausgewechselt Mitchell Weiser wurde nach knapp 15 Minuten ausgewechselt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Weisers Traum-Comeback nach endloser Leidenszeit

Dabei hatte Weiser gerade erst sein emotionales Tränen-Comeback gefeiert. Nachdem der 32-Jährige sich im Juli letztes Jahres im Training einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen hatte, kämpfte er sich trotz mentaler Herausforderungen zurück und feierte nach knapp 14 Monaten Leidenszeit am 3. Spieltag sein Bundesliga-Comeback beim 1. FC Köln (1:1).

Nur eine Woche später avancierter er dann zum Matchwinner, als er die Bremer in der Partie gegen den FC Augsburg nach seiner Einwechslung mit dem Siegtreffer zum 3:2 schoss. Beim 1. FSV Mainz 05 (3:2) startete der 32-Jährige daraufhin erstmals wieder von Beginn an.

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