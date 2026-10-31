Nach Traum-Comeback: Neue Sorgen um Mitchell Weiser
Rückschlag für Mitchell Weiser: Für Bremens Routinier ist in der Partie gegen die TSG Hoffenheim frühzeitig Schluss - der 32-Jährige humpelt vom Platz.
Neue Sorgen um Mitchell Weiser: Beim Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim musste der 32-Jährige den Platz verletzungsbedingt frühzeitig verlassen.
Nach knapp einer Viertelstunde ging Weiser ohne Fremdeinwirkung zu Boden, es folgte eine kurze medizinische Unterbrechung. Anschließend wurde der Abwehrspieler humpelnd vom Platz begleitet – dabei stand dem 32-Jährigen der Frust wie ins Gesicht geschrieben. Eren Dinkci kam für ihn ins Spiel und sorgte auf der rechten Schiene für Ersatz.
Weisers Traum-Comeback nach endloser Leidenszeit
Dabei hatte Weiser gerade erst sein emotionales Tränen-Comeback gefeiert. Nachdem der 32-Jährige sich im Juli letztes Jahres im Training einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen hatte, kämpfte er sich trotz mentaler Herausforderungen zurück und feierte nach knapp 14 Monaten Leidenszeit am 3. Spieltag sein Bundesliga-Comeback beim 1. FC Köln (1:1).
Nur eine Woche später avancierter er dann zum Matchwinner, als er die Bremer in der Partie gegen den FC Augsburg nach seiner Einwechslung mit dem Siegtreffer zum 3:2 schoss. Beim 1. FSV Mainz 05 (3:2) startete der 32-Jährige daraufhin erstmals wieder von Beginn an.
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