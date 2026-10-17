Michael Olise fehlt dem FC Bayern gegen Arsenal gesperrt. Eigentlich wäre Lennart Karl sein logischer Vertreter. Doch der Youngster steckt ausgerechnet jetzt in seiner ersten Formkrise. Vincent Kompany muss womöglich umdenken.

Es könnte seine große Gelegenheit werden! Wenn der FC Bayern in der Champions League auf den FC Arsenal trifft, muss Trainer Vincent Kompany auf Michael Olise verzichten. Der Franzose fehlt nach seinem Platzverweis gesperrt. Eine Chance für Lennart Karl?

Der Youngster wäre eigentlich der naheliegende Ersatz für den Offensivstar. Schließlich hat er in seiner noch jungen Karriere bereits bewiesen, dass er auch auf höchstem Niveau für magische Momente sorgen kann. Doch ausgerechnet jetzt befindet sich Karl in seiner ersten ernsthaften Formkrise.

Lennart Karl hat mit einer ernsthaften Formkrise zu kämpfen Lennart Karl hat mit einer ernsthaften Formkrise zu kämpfen © IMAGO/Nordphoto

Die Uhr tickt gegen Bayern-Star Karl

Seit seiner bitteren Verletzung kurz vor der WM (Muskelbündelriss) ist der Youngster noch nicht wieder in alter Form. Auch zuletzt gelang es ihm nur selten, seine Fähigkeiten in wirklich gefährliche Aktionen umzumünzen. Auch im Länderspiel gegen Griechenland in Thessaloniki blieb vieles Stückwerk.

SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger spricht in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ von viel „brotloser Kunst“ und äußert Zweifel, ob Karl gegen Arsenal tatsächlich schon wieder eine tragende Rolle übernehmen kann und sollte.

„Leider Gottes muss man sagen, dass er es aktuell vermutlich nicht kann. Dafür gibt es Erklärungen. Wir wissen um seine Verletzung. Da spielte auch der Kopf eine Rolle – Karl hat ja selbst zugegeben, dass er mental ein bisschen Zeit gebraucht hat“, erklärt Kumberger.

DEINE MEINUNG

Natürlich könnte Kompany seinem jungen Spieler weiterhin das Vertrauen schenken und darauf hoffen, dass dieser über regelmäßige Einsätze wieder zu alter Stärke findet. Doch das Champions-League-Duell mit Arsenal ist dafür nicht unbedingt der dankbarste Zeitpunkt.

„Man kann Karl auch einfach spielen lassen, bis es wieder klappt. Die Frage ist, ob die Bayern ausgerechnet gegen die Londoner die Gelegenheit und die Zeit dafür haben. Schließlich sollen in der Ligaphase der Champions League 18 Punkte her“, sagt der Chefreporter.

Wer könnte Karls Formkrise kompensieren?

Welche Alternativen bleiben dem Bayern-Trainer also? Serge Gnabry wäre ein möglicher Kandidat für die Olise-Position, allerdings hat auch der Nationalspieler eine längere Verletzungspause hinter sich. Und dann gibt es noch zwei interessante Möglichkeiten, die auf den ersten Blick nicht unbedingt auf der Hand liegen.

Sowohl Nene Brown als auch Tom Bischof könnten die offensive Rolle im Zentrum übernehmen und damit eine veränderte Aufstellung ermöglichen. Brown durfte bereits im Supercup und zu Saisonbeginn auf der Zehnerposition ran. Kompany hat also durchaus Möglichkeiten, auf Olises Ausfall zu reagieren.

„Da muss Vincent Kompany etwas grübeln. Brown und Bischof können dort spielen. Vielleicht ist das die Lösung, aber das wäre durchaus ein kleines Misstrauensvotum gegenüber Gnabry und Karl“, erklärt Kumberger.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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