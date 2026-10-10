Die Hanseaten geben eine Führung aus der Hand - und gewinnen nach einer turbulenten Schlussphase doch noch gegen die TSG. Eine Rote Karte verändert das Spiel dabei entscheidend.

Der Hamburger SV hat dank eines Last-Minute-Treffers einen perfekten Restart nach der XXL-Länderspielpause hingelegt. Die Hanseaten gewannen am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga in einem Spiel voller Wendungen 3:2 (1:1) beim Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim und feierten damit den zweiten Sieg in Folge.

Yussuf Poulsen (12.), Terem Moffi (83.) und Miro Muheim (90.+4) trafen für den HSV, der nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen nacheinander nun sechs Punkte auf dem Konto hat. Zudem endete die Negativserie (drei Pleiten in Folge) gegen die TSG. Auf der anderen Seite hat sich die Krise der Hoffenheimer verschärft. Daran änderten auch das HSV-Eigentor von Sebastiaan Bornauw (45.+6) und der Treffer von Bambasé Conté (53.) nichts. Der Hoffenheimer Bernardo sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (65.).

Der Hamburger SV kann in Sinsheim spät feiern Der Hamburger SV kann in Sinsheim spät feiern © IMAGO/STEINSIEK.CH

Bundesliga: HSV feiert zweiten Saisonsieg

„Der HSV wird so auftreten, dass wir eine Chance haben, zu bestehen“, sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Es wird ein Mix aus Vielem sein – am besten so, dass wir am Ende erfolgreich sein werden.“

Die 25.929 Zuschauer in Sinsheim sahen in den ersten Minuten eine zerfahrene Partie. Beiden Teams fehlte nach der dreiwöchigen Liga-Unterbrechung der Rhythmus. Die Führung der Hamburger, die ohne Zakaria El Ouahdi, Patson Daka und Albert Grönbaek auskommen mussten, fiel mehr oder weniger aus dem Nichts. Nach einem Freistoß traf Nicolas Capaldo den Pfosten, Poulsen staubte ab.

Nach dem Treffer nahm die Begegnung Fahrt auf. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich. Der HSV stand gut in der Abwehr und lauerte auf Konterchancen. Auch nach einer halben Stunde überzeugten die Hamburger mit einer soliden Vorstellung, die Führung ging in Ordnung.

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In der Schlussphase der ersten Hälfte ging es härter zur Sache, Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) verlor etwas den Überblick. Der Hamburger Nicolai Remberg musste verletzt vom Platz (41.), für ihn kam Miro Muheim.

VAR-Pech für Hoffenheim: Conté-Treffer zählt nicht

Nach dem Remberg-Aus verlor der HSV die Ordnung, die TSG erhöhte den Druck. Der vermeintliche Ausgleich durch Conté (45.+1) wurde aufgrund eines vorherigen Foulspiel nach Videobeweis zurecht nicht anerkannt. Durch das Eigentor von Bornauw kamen die Hoffenheimer dennoch auf die Anzeigetafel.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieben die Gastgeber auf dem Gaspedal. Conté traf nach einer starken Einzelleistung. Nach dem Platzverweis für Bernardo keimte neue Hoffnung beim HSV auf. Zunächst wurde der vermeintliche Ausgleich von Otto Stange (80.) nach Videobeweis zurückgenommen, der Treffer des eingewechselten Moffi zählte kurz darauf allerdings. Muheim machte die Aufholjagd perfekt – und sorgte für Ekstase bei den HSV-Fans.

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