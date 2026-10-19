Medien: Milan mit Interesse an Krösche

Markus Krösche war in Frankfurt auf eigenen Wunsch freigestellt worden. Nun gibt es Gerüchte aus Italien.

Markus Krösche gilt nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt als Kandidat für den Posten des Sportdirektors beim italienischen Spitzenklub AC Mailand. Dies berichtet unter anderem die Gazzetta dello Sport.

Klubbesitzer Gerry Cardinale hatte bereits im Frühjahr nach einem starken Verantwortlichen für den sportlichen Bereich gesucht, unter anderem wurde Ralf Rangnick damals als Kandidat gehandelt. Letztlich blieb es aber bei der bestehenden Führungsstruktur mit den Verantwortlichen um Hendrik Almstadt und Bobby Gardiner.

Dies könnte sich nun durch die Verfügbarkeit von Krösche ändern, der nach Informationen der Gazzetta dello Sport der Favorit für die Position des „Head of Football“ sein soll. Bereits in den kommenden Tagen könne Bewegung in die Personalie kommen. Krösche war am Sonntag auf eigenen Wunsch nach fünf Jahren als Sportvorstand bei der Eintracht freigestellt worden. Der Abschied vom Main soll laut lokalen Medien allerdings nicht mit dem Interesse aus Mailand zusammenhängen.